Homenageado da Viradouro, Mestre Ciça é ovacionado em ensaio de quadra - Reprodução de vídeo / Instagram

Homenageado da Viradouro, Mestre Ciça é ovacionado em ensaio de quadraReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 04/02/2026 08:49

Rio - Grande homenageado da Viradouro no Carnaval 2026, Ciça foi ovacionado pela comunidade durante o ensaio de quadra da agremiação, em Niterói, na noite desta terça-feira (3). Através das redes sociais, o sambista agradeceu o carinho e celebrou o momento especial.

"Isso não tem preço. Obrigado, comunidade e Viradouro", escreveu.

No registro, o mestre da bateria da Furacão Vermelho e Branco aparece sendo bastane aplaudido e reverenciado. "Nesse momento, a lágrima desceu. Gratidão", relatou, em outro post. Ciça também foi carregado no colo, enquanto a comunidade pulava e cantava o samba-enredo ao redor.

fotogaleria

Durante o evento, Ciça também se empolgou e sambou ao lado das musas Carolina Macharethe, Bellinha Delfim e Madu Fraga. Ele ainda se "arriscou" fazendo passos de mestre-sala com a porta-bandeira Clara Martins.

A Viradouro levará para a Sapucaí o enredo "Pra Cima, Ciça". O tema homenageia o mestre de bateria que completa 70 anos de vida e 55 de samba em 2026.

A agremiação será a terceira a desfilar na segunda-feira (16).

