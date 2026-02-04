Homenageado da Viradouro, Mestre Ciça é ovacionado em ensaio de quadraReprodução de vídeo / Instagram
Vídeo! Homenageado da Viradouro, Ciça é ovacionado em ensaio de quadra
Mestre de bateria não conteve a emoção e foi às lágrimas
Às vésperas do Carnaval, foliões lotam a Saara em busca de fantasias
Tops de lantejoulas, conjuntos metalizados e leques estão entre os itens mais procurados
Beija-Flor de Nilópolis inova ao usar impressoras 3D
Escola utiliza equipamento para produzir em larga escala peças das alegorias e fantasias
Rita Lee na Sapucaí! Mocidade divulga detalhes de alegoria
Escola será a a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro, homenageando a cantora
Sede do Cordão da Bola Preta passará por obras de R$ 8 milhões
Reforma prevê restauração de fachada e outras melhorias
Rainha da Acadêmicos de Niterói, Vanessa Rangeli revela ansiedade, mas diz estar pronta para desfilar na Sapucaí
A consultora fitness fará a sua estreia no Grupo Especial junto à agremiação: 'Me sinto feliz, acolhida pela comunidade. A energia está lá em cima'
Liderado por Leandro Vieira, bloco que desfila na Ilha homenageará Renato Lage
Fuzuê vai embalar foliões com sambas clássicos neste domingo (8)
