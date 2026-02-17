Matéria Salva!

Confira as imagens do segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Carnaval

Confira as imagens do segundo dia de desfiles do Grupo Especial

Mocidade, Beija-Flor, Viradouro e Tijuca se apresentaram

Beija-Flor vai brigar pelo bi do Carnaval
Mocidade abriu segundo dia de desfiles do Especial
Mocidade abriu segundo dia de desfiles do Especial
Mocidade apresentou desfile criativo e colorido
Mocidade apresentou enredo sobre vida pública de Rita Lee
Beija-Flor fez desfile arrasador na Sapucaí
Beija-Flor vai brigar pelo bi do Carnaval
Beija-Flor vai brigar pelo bi do Carnaval
Viradouro fez desfile emocionante na Sapucaí
Viradouro mexeu com o coração de todos
Viradouro fez o terceiro desfile do segundo dia do Grupo Especial
Viradouro mexeu com o coração de todos
Tijuca encerrou o segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Carolina de Jesus foi o tema da Tijuca
Unidos da Tijuca fez desfile consistente
Escritora brasileira e uma das maiores vozes negras da literatura foi homenageada pela Tijuca
Publicidade
Rio - No segundo dia de desfiles do Grupo Especial, Viradouro e Beija-Flor foram os destaques na Sapucaí. A atual campeã fez um desfile luxuoso sobre o "Bembé do Mercado", o maior candomblé de rua do mundo, localizado na cidade de Santo Amaro, na Bahia. A apresentação fez com que a escola de Nilópolis deixasse a Avenida com gritos de "É campeã". Depois, a Viradouro entrou forte na briga com uma apresentação emocionante e praticamente impecável que teve Ciça, mestre de bateria da própria agremiação, como enredo. Além das duas, a Mocidade e a Tijuca se apresentaram no Sambódromo.
