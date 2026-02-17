Publicidade
Confira as imagens do segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Mocidade, Beija-Flor, Viradouro e Tijuca se apresentaram
Rio - No segundo dia de desfiles do Grupo Especial, Viradouro e Beija-Flor foram os destaques na Sapucaí. A atual campeã fez um desfile luxuoso sobre o "Bembé do Mercado", o maior candomblé de rua do mundo, localizado na cidade de Santo Amaro, na Bahia. A apresentação fez com que a escola de Nilópolis deixasse a Avenida com gritos de "É campeã". Depois, a Viradouro entrou forte na briga com uma apresentação emocionante e praticamente impecável que teve Ciça, mestre de bateria da própria agremiação, como enredo. Além das duas, a Mocidade e a Tijuca se apresentaram no Sambódromo.
Carnaval
Confira as imagens do segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Mocidade, Beija-Flor, Viradouro e Tijuca se apresentaram
Carnaval
Tijuca encerra segundo dia de desfiles com enredo sobre Carolina de Jesus
Destaque da apresentação da escola do Borel foram os quesitos de chão
Carnaval
Beija-Flor e Viradouro são os destaques do segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Mocidade e Tijuca também se apresentaram na Sapucaí
Carnaval
Com enredo sobre Carolina de Jesus, Unidos da Tijuca faz desfile consistente na Sapucaí
Escola do Borel fechou o segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Carnaval
Rainha da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima relata preparação para desfile após cirurgias estéticas
Professora de samba também diz como concilia a rotina de mãe e sambista e fala sobre trabalhos no exterior
Carnaval
Gabriela Medvedovski celebra sucesso em 'Três Graças' e revela sonho de desfilar na Sapucaí
Atriz vive Juquinha na trama das 21h da Rede Globo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.