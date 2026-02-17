Gabriela Medvedovski comentou sucesso de personagem em ’Três Graças’ - Lucas Ramos / Brazil News

Gabriela Medvedovski comentou sucesso de personagem em ’Três Graças’Lucas Ramos / Brazil News

Publicado 17/02/2026 04:30

Rio - Destaque da novela 'Três Graças', exibida no horário das 21h da TV Globo, Gabriela Medvedovski aproveitou o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí. Em clima de festa, a intérprete de Juquinha disse que o Carnaval é também um espaço de encontro com o público que acompanha a trama.

fotogaleria

"Tenho recebido muito carinho, tanto aqui na avenida, quanto na rua. É muito legal, porque tem muita gente que se identifica, tem muita gente que se sente representada e é uma responsabilidade muito grande estar ocupando esse espaço", afirmou a atriz.

Para Gabriela, viver Juquinha tem significado mais do que o sucesso de audiência. "Está chegando nas pessoas, está trazendo o diálogo, está trazendo muita coisa boa. E eu fico muito feliz", disse.

A repercussão da novela no streaming e fora do Brasil ampliou a visibilidade da atriz, algo que ela admite não ter imaginado. "É realmente algo que eu nem sonhava”, contou. Segundo ela, o alcance internacional do folhetim reforça a força da dramaturgia nacional. “Eu fico muito feliz que é o nosso casal que está abrindo essas portas, mas fico mais feliz ainda de ver que um conteúdo brasileiro, uma novela que é um produto tão nosso, tão nacional, esteja chegando tão longe e cruzando essas fronteiras. Então, só posso agradecer", pontuou.

Na trama, Juquinha vive um romance com Lorena, personagem de Alanis Guillen. Gabriela explica que não encarou o papel como algo que exigisse uma preparação específica nesse aspecto. Para ela, a orientação sexual é apenas uma das camadas da personagem.

Apaixonada pelo Carnaval, a atriz revelou que, embora admire várias escolas, tem preferências bem definidas. "Eu sempre venho pela arte, pelo desfile, porque sou apaixonada pelo Carnaval. Tenho uma queda pela Estação Primeira de Mangueira, mas hoje vim para assistir especialmente a Unidos da Tijuca", confessou.

Questionada sobre a possibilidade de desfilar no futuro, Gabriela não escondeu o desejo. "Tenho muita vontade de desfilar, é um sonho. Sou bailarina, sempre amei o Carnaval. Sou de Porto Alegre e, quando era época de Carnaval, ficava assistindo. É um sonho e quero muito desfilar um dia."