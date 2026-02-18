Gabi Martins é musa da Vila IsabelManuella Viégas / Agência O DIA
"Fazer parte da Vila Isabel é a realização de um sonho da minha vida. Eu sempre via as musas. Eu falava: 'Um dia vai ser eu'. E a Vila me abraçou com tanto carinho, a comunidade me abraçou. Eu sou muito grata, muito muito honrada com esse convite e tudo que eu tenho vivenciado com eles", afirmou Gabi.
A cantora ainda equiparou os preparativos para o Carnaval com o de um atleta. Antes de entrar na Avenida, Gabi revelou seus rituais. "Muita oração. Consumo afeto de pessoas que eu mais amo para me dar uma energia positiva e a gente bebe bastante água, né? Antes eu tomo um pré-treino para dar um gás, uma energia na Avenida. Além de bastante aula de samba, eu fiz três a quatro aulas por semana", disse.