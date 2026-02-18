Gabi Martins é musa da Vila Isabel - Manuella Viégas / Agência O DIA

Publicado 18/02/2026 00:21

Rio - Prestes a entrar na Marquês de Sapucaí como musa da Unidos de Vila Isabel, na madrugada desta quarta-feira (18), a cantora Gabi Martins falou sobre o amor que recebe da comunidade e definiu o cargo como a "realização de um sonho".

"Fazer parte da Vila Isabel é a realização de um sonho da minha vida. Eu sempre via as musas. Eu falava: 'Um dia vai ser eu'. E a Vila me abraçou com tanto carinho, a comunidade me abraçou. Eu sou muito grata, muito muito honrada com esse convite e tudo que eu tenho vivenciado com eles", afirmou Gabi.



"Fazer parte da Vila Isabel é a realização de um sonho da minha vida. Eu sempre via as musas. Eu falava: 'Um dia vai ser eu'. E a Vila me abraçou com tanto carinho, a comunidade me abraçou. Eu sou muito grata, muito muito honrada com esse convite e tudo que eu tenho vivenciado com eles", afirmou Gabi.

A cantora ainda equiparou os preparativos para o Carnaval com o de um atleta. Antes de entrar na Avenida, Gabi revelou seus rituais. "Muita oração. Consumo afeto de pessoas que eu mais amo para me dar uma energia positiva e a gente bebe bastante água, né? Antes eu tomo um pré-treino para dar um gás, uma energia na Avenida. Além de bastante aula de samba, eu fiz três a quatro aulas por semana", disse.

"E treinando e comendo bem para dar meu melhor na Avenida para a comunidade. É realmente uma vida de atleta. Você tem que tem que comer bem, dormir bem, se preparar, muita aula de samba. Realmente é uma rotina puxada, mas vale muito a pena quando você ama", acrescentou.