Bateria da Vila Isabel faz churrasco antes de desfile - Manuella Viégas / Agência O DIA

Publicado 17/02/2026 23:41 | Atualizado 17/02/2026 23:41

Rio - Nervosismo aqui não! A bateria da Unidos de Vila Isabel transformou a concentração da Marquês de Sapucaí em uma verdadeira 'churrascada', na noite desta terça-feira (17). Os integrantes da escola de samba, que é a segunda a desfilar no último dia das apresentações do Grupo Especial, se prepararam para entrar na Avenida com direito a muita carne e cerveja.

Puba e Salgadinho foram os responsáveis por preparar o churrasco dos componentes da Swingueira de Noel, comandada pelo Mestre Macaco Branco. "Alimentar a macacada para daqui a pouco", brincou Salgadinho enquanto cortava a carne. Segundo a dupla, o momento de brincadeira já é uma tradição da bateria. "Tem carne, pãozinho de alho, linguiçinha, sempre na melhor qualidade. A bateria tem que ser tratada bem", afirmou Puba.



Para os caixistas Vitor Hugo e Renato, o momento é essencial para a harmonia da bateria. "Eu acho que é fundamental, porque isso é agrega todo o conjunto que nós nós temos aqui. Traz a a bateria para mais perto. A gente já tem isso de rotina, acho fundamental", afirmou Vitor Hugo.



A Vila levará para a Avenida o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal. O tema celebra a memória do pintor e compositor Heitor dos Prazeres (1898-1966). A escola será a segunda a desfilar nesta terça (17).