Bateria da Vila Isabel faz churrasco antes de desfileManuella Viégas / Agência O DIA
Puba e Salgadinho foram os responsáveis por preparar o churrasco dos componentes da Swingueira de Noel, comandada pelo Mestre Macaco Branco. "Alimentar a macacada para daqui a pouco", brincou Salgadinho enquanto cortava a carne. Segundo a dupla, o momento de brincadeira já é uma tradição da bateria. "Tem carne, pãozinho de alho, linguiçinha, sempre na melhor qualidade. A bateria tem que ser tratada bem", afirmou Puba.
Para os caixistas Vitor Hugo e Renato, o momento é essencial para a harmonia da bateria. "Eu acho que é fundamental, porque isso é agrega todo o conjunto que nós nós temos aqui. Traz a a bateria para mais perto. A gente já tem isso de rotina, acho fundamental", afirmou Vitor Hugo.
"Além de ingerir um pouco de carne, que dá uma energia para ir para a pista, é uma forma de integrar a galera da bateria, de estar todo mundo próximo, fazer uma brincadeira, contar uma história, dar risada… Tudo isso faz com que o clima fique o melhor possível pra gente poder se preparar e ir pra pista”, disse Renato.