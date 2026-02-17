Celebridades marcam presença no último dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí

Rio - Um time de famosos prestigiou o último dia de desfiles do Grupo Especial em camarotes da Marquês de Sapucaí nesta terça-feira (17). Taís Araujo posou para fotos segurando máscaras de Wagner Moura e Tânia Maria, atores que integram o elenco do filme "O Agente Secreto", que concorre ao Oscar em março.

Outras celebridades que assistiram as apresentações foram Mariana Goldfarb, Nathalia Dill, Miguel Rômulo, Fran Castro, Dany Bananinha, Dudu Nobre, Tina Calamba, Carlinhos de Jesus, Paolla Oliveira, Claudia Ohana, Brunna Gonçalves, Marcos Pitombo, Mariana Saad, Rômulo Arantes Neto, Caio Castro, Marina Ruy Barbosa, Enzo Celulari, Cleo Pires e João Guilherme.

Desfilam nesta terça-feira Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro.

