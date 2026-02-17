Matéria Salva!

Celebridades marcam presença no último dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí
Carnaval

Celebridades marcam presença no último dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí

Taís Araujo curtiu a folia em camarote e exaltou atores de 'O Agente Secreto'

O Dia
Taís Araujo
Dany Bananinha
Nathalia Dill
Carlinhos de Jesus
Mariana Goldfarb
Tina Calamba
Miguel Rômulo e Fran Castro
Dudu Nobre
Paolla Oliveira
Claudia Ohana
Brunna Gonçalves
Marcos Pitombo
ariana Saad e Rômulo Arantes Neto
Caio Castro
Marina Ruy Barbosa
Enzo Celulari
Cleo Pires
João Guilherme
Rio - Um time de famosos prestigiou o último dia de desfiles do Grupo Especial em camarotes da Marquês de Sapucaí nesta terça-feira (17). Taís Araujo posou para fotos segurando máscaras de Wagner Moura e Tânia Maria, atores que integram o elenco do filme "O Agente Secreto", que concorre ao Oscar em março. 
Outras celebridades que assistiram as apresentações foram Mariana Goldfarb, Nathalia Dill, Miguel Rômulo, Fran Castro, Dany Bananinha, Dudu Nobre, Tina Calamba, Carlinhos de Jesus, Paolla Oliveira, Claudia Ohana, Brunna Gonçalves, Marcos Pitombo, Mariana Saad, Rômulo Arantes Neto, Caio Castro, Marina Ruy Barbosa, Enzo Celulari, Cleo Pires e João Guilherme.
Desfilam nesta terça-feira Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro. 
