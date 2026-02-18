Mestre Fafá Thalita Queiroz / Agência O DIA
Segundo Fafá, foram nove meses de ensaios marcados por dedicação intensa. "Trabalhamos muito durante esses nove meses, estamos prontos! Vamos em busca daqueles décimos perdidos em 2025", disse em entrevista ao DIA.
O arranjo foi inspirado nas inovações do Manguebeat e fará referências ao frevo e ao maracatu, além de dialogar com as experimentações musicais e rítmicas de Chico Science. Questionado sobre a estreia da nova rainha de bateria, a influenciadora Virginia Fonseca, Mestre Fafá preferiu não comentar e manteve o foco no desfile.