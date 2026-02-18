Mestre Fafá - Thalita Queiroz / Agência O DIA

Publicado 18/02/2026 01:28

Rio - Mestre Fafá, responsável por reger a bateria da Acadêmicos do Grande Rio na madrugada desta quarta-feira (18), afirmou que espera recuperar os décimos perdidos pela escola no ano anterior.

Ao som da bateria Invocada, a agremiação leva para a Avenida a identificação cultural entre quem vive nos mangues de Recife e nas margens sociais da Baixada Fluminense, como destaca o trecho do samba-enredo: 'Eu também sou caranguejo à beira do igarapé / Gabiru trabalha cedo, cata o lixo da maré'.



Segundo Fafá, foram nove meses de ensaios marcados por dedicação intensa. "Trabalhamos muito durante esses nove meses, estamos prontos! Vamos em busca daqueles décimos perdidos em 2025", disse em entrevista ao DIA.



O arranjo foi inspirado nas inovações do Manguebeat e fará referências ao frevo e ao maracatu, além de dialogar com as experimentações musicais e rítmicas de Chico Science. Questionado sobre a estreia da nova rainha de bateria, a influenciadora Virginia Fonseca, Mestre Fafá preferiu não comentar e manteve o foco no desfile.