Publicado 18/02/2026 01:08 | Atualizado 18/02/2026 01:31

Rio - De volta ao cargo de rainha de bateria da Viradouro após 18 anos, Juliana Paes falou sobre a emoção que sentiu no desfile da agremiação, que homenageou Moacyr da Silva Pinto, o mestre Ciça. Em um vídeo publicado no Instagram, na madrugada desta quarta-feira (18), a atriz defendeu a escolha do tema, recordou o momento em que a bateria subiu em um carro alegórico e os gritos de 'é campeã' entoados pelo público presente.

"Se emoção fosse quesito, a Viradouro tinha saído campeã. Falo isso com toda a humildade. Foi um desfile de emoção, de coragem, como vi alguns especialistas do samba falando. Porque acho que no próprio mundo ali do samba, do carnaval, quando a gente contava que ia fazer o enredo sobre o mestre Ciça, o mestre de bateria, algumas pessoas torceram o nariz ou duvidaram: 'será que isso dá samba, enredo?'", lembrou.

"Desde que me contaram que o Ciça era o enredo, eu acreditei, embarquei, porque sempre achei que carnaval tinha a ver com esse espítito de gente comum, simples, que está ali no bar tomando uma coisa, que é gente simples sendo homenageado na Avenida, se vendo na Avenida, se vendo representado. Foi isso que aconteceu ontem e que empolgou tanto as pessoas. Acho que foi isso que fez a gente não conseguir conter o choro, a emoção, desde a comissão de frente, com aquele apito que vira Apoteose até o fim, que tinha tudo a ver com o nosso enredo", continuou.

Na sequência, Juliana falou sobre o momento marcante do desfile em que subia ao lado de Ciça e com a bateria em um carro alegórico . "A hora que ele (Ciça) comanda aquela bateria de novo em cima de um carro. Estou emocionada até agora com as mensagens que estou recebendo sobre Ciça, sobre a escola, sobre o reconhecimento que ele teve, porque foi tudo para ele, pra ele viver, curtir, aproveitar. E nisso a Viradouro homenageou todo mundo. Todas as baterias, os mestres de bateria, as pessoas que vivem o carnaval, vivem do carnaval, para o carnaval. Estou muito grata de ter feito parte disso".

A atriz, por fim, lembrou do momento que ouviu gritos de 'é campeã' durante a passagem da Viradouro pela Sapucaí. "Ontem eu ouvi isso algumas vezes. Cheguei a achar que era mentira. Ainda chamei o Ciça. Falei: 'Ciça, você está escutando?'. Era esse o recado, era essa a emoção que eu queria dividir com vocês. Da minha gratidão de ter participado disso. Todo mundo que ama carnaval, o Ciça, que sente falta desse carnaval amoroso, afetuoso, ficou feliz e emocionado ontem. Eu sigo feliz e emocionada daqui".

O perfil oficial da Viradouro comentou a publicação de Juliana. "Foi lindo e histórico, minha rainha! Nunca esqueceremos!".

Confira: