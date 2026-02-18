Rio - De volta ao cargo de rainha de bateria da Viradouro após 18 anos, Juliana Paes falou sobre a emoção que sentiu no desfile da agremiação, que homenageou Moacyr da Silva Pinto, o mestre Ciça. Em um vídeo publicado no Instagram, na madrugada desta quarta-feira (18), a atriz defendeu a escolha do tema, recordou o momento em que a bateria subiu em um carro alegórico e os gritos de 'é campeã' entoados pelo público presente.
"Se emoção fosse quesito, a Viradouro tinha saído campeã. Falo isso com toda a humildade. Foi um desfile de emoção, de coragem, como vi alguns especialistas do samba falando. Porque acho que no próprio mundo ali do samba, do carnaval, quando a gente contava que ia fazer o enredo sobre o mestre Ciça, o mestre de bateria, algumas pessoas torceram o nariz ou duvidaram: 'será que isso dá samba, enredo?'", lembrou.
"Desde que me contaram que o Ciça era o enredo, eu acreditei, embarquei, porque sempre achei que carnaval tinha a ver com esse espítito de gente comum, simples, que está ali no bar tomando uma coisa, que é gente simples sendo homenageado na Avenida, se vendo na Avenida, se vendo representado. Foi isso que aconteceu ontem e que empolgou tanto as pessoas. Acho que foi isso que fez a gente não conseguir conter o choro, a emoção, desde a comissão de frente, com aquele apito que vira Apoteose até o fim, que tinha tudo a ver com o nosso enredo", continuou.
Na sequência, Juliana falou sobre o momento marcante do desfile em que subia ao lado de Ciça e com a bateria em um carro alegórico. "A hora que ele (Ciça) comanda aquela bateria de novo em cima de um carro. Estou emocionada até agora com as mensagens que estou recebendo sobre Ciça, sobre a escola, sobre o reconhecimento que ele teve, porque foi tudo para ele, pra ele viver, curtir, aproveitar. E nisso a Viradouro homenageou todo mundo. Todas as baterias, os mestres de bateria, as pessoas que vivem o carnaval, vivem do carnaval, para o carnaval. Estou muito grata de ter feito parte disso".
A atriz, por fim, lembrou do momento que ouviu gritos de 'é campeã' durante a passagem da Viradouro pela Sapucaí. "Ontem eu ouvi isso algumas vezes. Cheguei a achar que era mentira. Ainda chamei o Ciça. Falei: 'Ciça, você está escutando?'. Era esse o recado, era essa a emoção que eu queria dividir com vocês. Da minha gratidão de ter participado disso. Todo mundo que ama carnaval, o Ciça, que sente falta desse carnaval amoroso, afetuoso, ficou feliz e emocionado ontem. Eu sigo feliz e emocionada daqui".
O perfil oficial da Viradouro comentou a publicação de Juliana. "Foi lindo e histórico, minha rainha! Nunca esqueceremos!".