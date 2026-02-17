Viradouro fez desfile emocionante na Sapucaí - Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 03:12 | Atualizado 17/02/2026 03:35

Rio - Terceira escola a desfilar neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial, a Viradouro emocionou a Sapucaí com uma homenagem a Ciça, mestre de bateria, que é um dos maiores nomes da história da escola e também do Carnaval. Além de uma apresentação que mexeu com o coração de todos na Passarela do Samba, a escola de Niterói passou extremamente luxuosa e se credenciou na briga pelo título deste ano.

Assinado por Tarcísio Zanon, o enredo "Pra Cima, Ciça" foi um marco no Carnaval. Pela primeira vez um integrante de uma escola de samba foi homenageado em vida. O mestre, além de ser julgado como enredo, também será no quesito de bateria.

Bateria da Viradouro entra na Sapucaí e Mestre Ciça, o homenageado do enredo, cumprimenta o público



O começo do desfile da Viradouro foi de grande impacto com Ciça, o homenageado participando da Comissão de Frente. Na conclusão da coreografia, o mestre foi levantado pelo tripé, em formato de apito, sendo aclamado pelos fãs na Marquês de Sapucaí.

O enredo assinado por Zanon foi de fácil desenvolvimento. O carnavalesco explorou acontecimentos importantes na vida de Ciça, tanto na esfera particular, quanto sua contribuição em escolas como Viradouro, Estácio, Grande Rio, Unidos da Tijuca e União da Ilha. Um momento histórico de Ciça e da Viradouro em 2007, quando a bateria subiu em um carro alegórico, foi reencenado.

O trabalho artístico de Tarcísio Zanon mais uma vez foi digno de aplausos. A Viradouro desfilou com muito luxo e leveza. Os acabamentos das alegorias da escola chamaram a atenção pelo capricho nos detalhes. Além disso, as fantasias, além de belas, também facilitaram o trabalho dos componentes no desfile.

O desfile também contou com o retorno de Juliana Paes para a posição de rainha de bateria da Viradouro. A musa esteve ausente da função na escola por 18 anos. Na primeira passagem pela escola, a atriz ocupou o cargo entre 2004 e 2008.

A bateria da escola ficou sem a presença de Ciça durante o desfile da Comissão de Frente. Depois que o homenageado cruzou a pista pela primeira vez, ele retornou para executar sua função como mestre. Mesmo com a ausência de Ciça durante boa parte do desfile, a "Furacão Vermelho e Branco" manteve o bom ritmo e o alto nível de sempre.

Desde 2018 na função de primeiro casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Viradouro, Julinho e Rute demonstraram a segurança de sempre e encantaram o público com a sintonia característica do casal.

O samba-enredo da Viradouro, que não era considerado um dos melhores da safra do Carnaval de 2026 acabou funcionando bem. O carro de som comandado por Wander Pires conduziu bem o andamento e os componentes da escola desenvolveram bem o canto na Sapucaí.