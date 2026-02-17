Hariany Almeida comentou expulsões do ’BBB 26’ - Lucas Ramos / Brazil News

Hariany Almeida comentou expulsões do ’BBB 26’Lucas Ramos / Brazil News

Publicado 17/02/2026 03:34 | Atualizado 17/02/2026 04:03

Rio - A ex-BBB Hariany Almeida aproveitou uma pausa na agenda para assistir à segunda noite de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (16). Apesar de ter sido desligada da Imperatriz Leopoldinense, onde participaria como destaque, a influenciadora marcou presença no sambódromo e falou sobre temas que voltaram ao centro do debate nas últimas semanas.

fotogaleria

Entre eles, o recorde de expulsões da 26ª edição do "Big Brother Brasil". Hariany, que foi desclassificada do "BBB19" após empurrar Paula Von Sperling durante uma discussão, disse se reconhecer em algumas das situações recentes. "É um jogo muito difícil e de provocação. Em alguns momentos, eu vejo as pessoas sendo expulsas lá dentro e fico me vendo naquele momento", afirmou.

Ela atribuiu o episódio que resultou em sua saída ao consumo de álcool. "No meu caso, não consigo me segurar porque envolveu o álcool. Acredito que se o Tadeu tivesse dado uma bronca nas pessoas para elas ficarem mais calmas, talvez, elas segurariam mais", avaliou. Para Hariany, o confinamento exige preparo emocional. "Quando a gente não tem autocontrole e o emocional forte, no senso de justiça, a gente pira muito e perde a cabeça. Às vezes, quem te provocou ainda fica rindo da sua cara, então, é muito difícil. Não julgo", completou.

Polêmica no Carnaval

A passagem de Hariany pelo Carnaval deste ano também foi marcada por controvérsia. A influenciadora foi desligada da Imperatriz Leopoldinense após declarar que influenciadores ajudam a levar o Carnaval "para fora da bolha". A fala repercutiu negativamente no meio do samba e culminou em seu afastamento como destaque de carro alegórico.

Ela reconheceu o erro na forma de se expressar. "Não, eu não acho que foi injusta. Foi um momento que aprendi. Não posso falar qualquer coisa, sabe? Antes eu ficava usando o meu TikTok como um desabafo. Eu não quis diminuir ninguém, eu só acho que eu me expressei mal naquele momento. Eu entendo a luta das pessoas, eu entendo todo esse movimento que é o Carnaval e eu só queria estar ali pra poder ajudar, porque eu tava muito encontrada, eu estava muito feliz eu queria mostrar o processo de tudo. Eu não queria me colocar mais do que ninguém porque isso não é legal", disse.

Sobre um possível retorno à Sapucaí, Hariany afirmou que prefere cautela. "Teve algumas escolas de samba que chegaram até a me convidar para poder participar, mas eu não acho que era o momento, sabe? Acho que eu tinha que deixar a poeira baixar, entender tudo, até para eu entender o que eu queria também e quem sabe no próximo ano eu possa voltar, sabe? Acho que seria muito precipitado só falar, tipo, agora vou para outra escola e é isso. Acho que não seria a postura correta."