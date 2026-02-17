Mestre Ciça Reprodução de vídeo / TV Globo
Mestre Ciça celebra homenagem em desfile da Viradouro: 'Sou enredo vivo'
Rainha de bateria, Juliana Paes exalta o profissional: 'Dá aula para gente de simplicidade'
Na sapucaí, Hariany Almeida avalia recorde de expulsões no 'BBB' e a própria desclassificação: 'Não julgo'
Influenciadora ainda comentou sobre a polêmica com a Imperatriz Leopoldinense
Viradouro emociona Sapucaí com enredo em homenagem a Ciça
Escola de Niterói fez desfile praticamente impecável
Mestre Casagrande prevê bateria da Unidos da Tijuca colocando povo para cantar na Sapucaí
Amigo de Ciça, homenageado pela Viradouro, o comandante da Pura Cadência brincou que a amizade acaba assim que a escola entrar na Avenida
Comissão de frente da Viradouro emociona com homenagem a Mestre Ciça
'Eu vi... A vida pulsar como se fosse canção' foi um dos pontos altos da agremiação de Niterói
Com homenagem emocionante e luxuosa a Ciça, Viradouro entra na briga pelo título do Carnaval
Escola de Niterói foi a terceira a passar pela Sapucaí neste segundo dia de desfiles