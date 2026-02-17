Mestre Ciça - Reprodução de vídeo / TV Globo

Mestre Ciça Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/02/2026 03:36

Rio - Homenageado da Viradouro, Mestre Ciça não escondeu a emoção após o desfile da escola de samba, na madrugada desta terça-feira (17). Essa é a primeira vez que um integrante de uma agremiação é celebrado na Marquês de Sapucaí em vida. Na ocasião, ele participou da comissão de frente, intitulada "Eu vi… A vida pulsar como se fosse canção", e como mestre de bateria.

"Uma emoção...Tenho muita honra de ser homenageado no maior carnaval do mundo. Você (Milton Cunha) está tocando em mim. Eu sou enredo vivo. Isso não tem preço", afirmou Ciça, em entrevista à TV Globo. Ele, ainda, fez uma série de agradecimentos. "Agradecer a comunidade da Viradouro, a família Calil, a bateria maravilhosa. Juliana, obrigado. Obrigado aos meus diretores de bateria".

Rainha de bateria da agremiação, Juliana Paes comentou o momento em que ajeitou a gola de Ciça no desfile. "Esse cara não liga para nada. Ele é mestre porque é generoso, não é porque ele é um mestre de bateria somente. Ele ensina, dá aula para gente de simplicidade. Tem um meme que falam dele assim: 'encontramos esse simpático senhor perdido em tudo que é lugar'. Mas ele é mais que simpático, é o amor das nossas vidas", destacou.