Bia Michelle se inspirou em obras de Tarsila do Amaral para fantasia Divulgação

Publicado 18/02/2026 00:29

Rio - Bia Michelle promete um look ousado e com cores vibrantes para o desfile do Salgueiro na madrugada desta quarta-feira (18). A musa usará uma fantasia coberta por cristais e pedrarias que representa a construção da brasilidade que marcou a obra da carnavalesca Rosa Magalhães (1947-2024), enredo da agremiação.

"A fantasia é inspirada pela Antropofagia da Semana de Arte Moderna de 1922, movimento liderado por Oswald de Andrade. Essa ideia defendia que o Brasil deveria devorar influências estrangeiras e transformá-las em algo genuinamente nosso. É dessa raiz que nasce essa estética. O figurino dialoga com quadros icônicos de Tarsila do Amaral, que retratou a beleza da nossa gente e investigou a identidade do país com cores vibrantes, formas marcantes e um Brasil afirmativo", contou nas redes sociais.

A influenciadora explica que Rosa Magalhães levou essa mesma construção para a avenida. "Ela transformou arte em narrativa. Transformou identidade em espetáculo. Hoje eu visto essa brasilidade reinventada. A pintura vira movimento O Brasil vira desfile. E no Salgueiro, essa história ganha vida", afirmou Bia.