Bia Michelle se inspirou em obras de Tarsila do Amaral para fantasia Divulgação
Musa do Salgueiro, Bia Michelle usa fantasia inspirada em quadros de Tarsila do Amaral
Escola de samba vai homenagear a carnavalesca Rosa Magalhães
Gabi Martins fala sobre cargo de musa: 'A Vila Isabel é a realização de um sonho'
Musa, cantora entra na Avenida representando o 'Som dos Afoxés'
Sabrina Sato esbanja simpatia e chama atenção para desfile da Vila Isabel: 'Tudo para ser favorita'
Rainha de bateria da Azul e Branca de Noel Rosa recebeu apoio do marido Nicolas Prattes
Ritmistas da Vila Isabel trocam de instrumentos em desfile
Tamborim quadrado, ganzá e agogô remetem à época de Heitor dos Prazeres, o homenageado do enredo deste ano
Musa estreante da Vila Isabel, Ainê Coutinho realiza sonho na Sapucaí
Mulher de Philippe Coutinho contou detalhes dos preparativos para o grande momento
Bateria da Vila Isabel faz churrasco antes de desfile
Integrantes da Swingueira de Noel transformaram a concentração da Sapucaí em uma grande resenha
