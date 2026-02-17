Tuiuti foi a primeira escola desta terça-feira - Carlos Elias/Agência O Dia

Rio - Primeira escola de samba a se apresentar nesta terça-feira, o Paraíso do Tuiuti trouxe para a Sapucaí o enredo "Ifá Lucumí: o resgate da tradição", baseado em uma vertente religiosa afro-cubana ligada ao orixá Orunmilá. A agremiação da Zona Norte teve como ponto principal o ótimo andamento do samba-enredo e o encaixe com a bateria comandada pelo mestre Marcão. A escola de samba teve problemas no acabamento de algumas alegorias e também na evolução.

O enredo assinado pelo carnavalesco Jack Vasconcelos foi bem desenvolvido. Nomeado de "Ifá Lucumí: o resgate da tradição", ele foi baseado em uma obra literária de Nei Lopes, que resolveu destacar a tradição religiosa, que liga Cuba à ancestralidade africana. Apesar da complexidade do tema, as soluções foram de fácil entendimento para o público.

Em relação ao componente alegórico, o Tuiuti teve alguns problemas. O abre-alas sofreu uma danificação durante a apresentação. Além disso, o terceiro e quarto carros da escola de samba apresentaram problemas de acabamento, com parte de ferragens aparecendo. A agremiação deve sofrer penalizações nesta quesito.



Estreantes na função de primeiro casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira Vinicius Antunes e Rebeca Tito se apresentaram bem na cabine de jurados. As fantasias do casal foram um destaque positivo no desfile do Paraíso do Tuiuti.

O samba-enredo do Tuiuti, considerado um dos melhores da safra do Carnaval de 2026, foi um dos grandes destaques da apresentação da agremiação da Zona Norte. A escola se sentiu bem à vontade e foi bem recebida pelo público da Sapucaí.

O encaixe do carro de som comandado por Pixulé teve excelente sinergia com a bateria do mestre Marcão. Um dos grandes momentos do desfile foi um "paradão" promovido pela "SuperSom". A rainha Mayara Lima brilhou e levantou o público em muitos momentos na Sapucaí.

O Paraíso Tuiuti teve uma apresentação irregular em relação a sua evolução. Apesar de ter feito uma apresentação compacta, os problemas nas alegorias fizeram a escola abrir um buraco bem próximo a um dos setores dos jurados. Com isso, a agremiação corre risco de também ser penalizada no quesito.