Rio - Virginia Fonseca revelou o figurino para estrear como rainha de bateria da Grande Rio nesta terça-feira (17) na Marquês de Sapucaí. A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, levará para avenida o enredo "A Nação do Mangue", inspirado no movimento Manguebeat de Pernambuco. 
Virginia Fonseca estreou como rainha de bateria da Grande Rio - Manuela Scarpa/Brazil News
Virginia Fonseca desfilou à frente dos ritmistas da Grande Rio - Manuela Scarpa/Brazil News
Virginia Fonseca vai estrear no posto de rainha de bateria da Grande Rio - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca pronta para desfilar na Marquês de Sapucaí - Eduardo Martins / Brazil News
Em vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora comentou a responsabilidade após aceitar o cargo na agremiação. "Quando me convidaram para ser rainha não falaram tudo para mim. Falaram que o Carnaval era sobre viver a alegria da festa, mas não foi só isso. Não me contaram que também era criar vínculo com pessoas e um lugar", disse ela. 
Virginia falou sobre as críticas que recebeu desde o anúncio como rainha de bateria. "Sabia que seria apontada e julgada, mas isso não me paralisa. Eu não sou de dizer 'não' para desafios. Vão julgar de qualquer forma. Você pode até não entender, mas quem entra hoje na Sapucaí é a minha versão que escolheu não desistir", afirmou. 