Virginia Fonseca pronta para desfilar na Marquês de Sapucaí Eduardo Martins / Brazil News
Virginia mostra figurino para estreia na Grande Rio: 'Me sinto pronta'
Influenciadora é rainha de bateria da agremiação
Confira fotos da fantasia da Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí
Unidos de Vila Isabel faz desfile grandioso na Sapucaí
Agremiação da Zona Norte trouxe enredo sobre Heitor dos Prazeres
Com referências ao Manguebeat, Mestre Fafá mira décimos perdidos no ano passado
Profissional prefere não falar sobre estreia de Virginia Fonseca no cargo de rainha
Vila Isabel levanta Sapucaí com desfile impecável e promete brigar pelo título
Virginia exibe cristais no dente com número de Vini Jr para desfile da Grande Rio
'Se emoção fosse quesito, a Viradouro tinha saído campeã', diz Juliana Paes
Atriz comenta emoção do desfile da agremiação em vídeo publicado no Instagram
