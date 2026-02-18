Unidos de Vila Isabel faz desfile grandioso na Sapucaí

Matéria Salva!

Rio - Segunda escola de samba a desfilar no último dia do Grupo Especial, a Unidos de Vila Isabel sacudiu a Sapucaí com um enredo em homenagem a Heitor dos Prazeres. Com uma apresentação praticamente impecável, a agremiação da Zona Norte irá brigar pelo título do Carnaval de 2026.
