Unidos de Vila Isabel faz desfile grandioso na Sapucaí
Agremiação da Zona Norte trouxe enredo sobre Heitor dos Prazeres
Rio - Segunda escola de samba a desfilar no último dia do Grupo Especial, a Unidos de Vila Isabel sacudiu a Sapucaí com um enredo em homenagem a Heitor dos Prazeres. Com uma apresentação praticamente impecável, a agremiação da Zona Norte irá brigar pelo título do Carnaval de 2026.
