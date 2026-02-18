Arlindinho é um dos compositores do samba-enredo da Vila Isabel - Ana Fernanda Freire / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 01:00

Rio - Autor do samba da Unidos de Vila Isabel, que se apresenta na Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (18), o cantor Arlindinho Cruz celebrou a parceria com a agremiação e toda a representatividade do enredo intitulado "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África".



"É uma honra, foi um samba feito com parceiros do meu pai, de uma escola que meu pai já foi campeão. Eu Espero que o público sinta a negritude e a ancestralidade que a Vila tem e carrega", contou.



O compositor também explicou processo de criação da letra: "Acho que foi o samba mais rápido que eu já escrevi. Foi um encontro presencial, uma ligação de vídeo de umas três horas e já tinha a sinopse muito bem escrita”, disse.



A música foi composta em parceria com André Diniz e Evandro Bocão. A obra celebra Heitor dos Prazeres e a conexão entre o samba e terreiros. A Vila Isabel apresenta a história do sambista e pintor que participou da fundação das primeiras escolas de samba do Brasil.

Arlindo Cruz

O sambista Arlindo Cruz, que morreu em agosto de 2025 aos 66 anos , pai de Arlindinho, venceu um título do Grupo Especial com a Vila Isabel. Em 2013, ele participou da composição do samba-enredo "A Vila Canta o Brasil, Celeiro do Mundo", que conquisto o campeonato.

"Arlindo foi não apenas um grande compositor, mas um filho valoroso da nossa escola. Sua música, alegria e dom de emocionar estarão eternamente presentes em nossos corações e em cada canto da Vila", escreveu a agremiação em uma nota nas redes sociais após a morte do cantor.