Musa estreante da Vila Isabel, Ainê Coutinho realiza sonho na SapucaíFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Mulher de Philippe Coutinho contou detalhes dos preparativos para o grande momento
Mulher de Philippe Coutinho contou detalhes dos preparativos para o grande momento
Bateria da Vila Isabel faz churrasco antes de desfile
Integrantes da Swingueira de Noel transformaram a concentração da Sapucaí em uma grande resenha
Com show da bateria, Tuiuti abre último dia de desfiles do Grupo Especial
Escola da Zona Norte apresentou enredo sobre tradição religiosa afro-cubana
Samba-enredo e bateria se destacam em desfile com problemas alegóricos do Tuiuti
Escola da Zona Norte abriu o último dia de apresentações do Grupo Especial
Veja a fantasia de Viviane Araujo para o desfile do Salgueiro
Detalhes do look foram divulgados pela atriz no Instagram
Virginia mostra figurino para estreia na Grande Rio: 'Me sinto pronta'
Influenciadora é rainha de bateria da agremiação
