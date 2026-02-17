Musa estreante da Vila Isabel, Ainê Coutinho realiza sonho na Sapucaí - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

fotogaleria Rio - Ainê Coutinho, estreante como musa da Vila Isabel e mulher do jogador Philippe Coutinho, afirma estar realizando um sonho antigo na noite desta terça-feira (17), na Marquês de Sapucaí.

Cria de Marechal Hermes, na Zona Norte, Ainê cresceu próxima à Rua 28 de Setembro, onde fica a sede da escola, o que reforça a ligação antiga entre a agremiação e sua trajetória.

"Estar fazendo parte da Vila é um sonho. Fui muito bem recebida pela escola e pelas meninas desde o começo. Me senti abraçada", conta Ainê, que, para desfilar, precisou abrir mão de alguns momentos com os dois filhos pequenos e incluir aulas de dança na rotina.

"No início eu avisei aos meus filhos. Disse: 'olha, mamãe vai ficar mais ocupada nesses meses'. E eles entenderam super bem', diz.

Além dos filhos, o marido, o jogador do Vasco da Gama, também marcou presença na Sambódromo da Marquês de Sapucaí para prestigiar a estreia da esposa.

Questionada sobre um possível retorno no próximo ano, a musa disse que ainda não sabe, mas revelou o desejo de continuar. "Dizem que desfilar é um vício, né?", brincou.