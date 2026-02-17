Sabrina Sato é rainha de bateria da Vila IsabelGabriela Schmidt / Divulgação
Sabrina Sato exibe look deslumbrante para desfile da Vila Isabel
Rainha de bateria vai encarnar a 'Aquarela de Heitor dos Prazeres'
Celebridades marcam presença no último dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí
Taís Araujo curtiu a folia em camarote e exaltou atores de 'O Agente Secreto'
‘Estamos vivas!’: 500 mulheres desfilam na Sapucaí e pedem pelo fim do feminicídio
Grupo atravessou a Avenida levando cartazes e faixas com mensagens de conscientização e pedidos pelo fim da violência contra as mulheres
Tuiuti aposta em carro abre-alas de 60 metros para impactar a Sapucaí; veja detalhes
Estrutura reúne cinco tripés e dois carros, que serão acoplados momentos antes de entrar na Avenida
De bumbum de fora, ex-BBB Juninho desfila pela primeira vez na Sapucaí pela Paraíso do Tuiuti
Embora seja noite de estreia, ele revelou estar tranquilo
Mestre Ciça revela curiosidades dos bastidores do desfile que o homenageou na Viradouro
Profissional diz que subir no carro com a bateria foi um 'momento indescritível'