Sabrina Sato é rainha de bateria da Vila IsabelGabriela Schmidt / Divulgação

Publicado 17/02/2026 22:32

Rio - Rainha de bateria da Vila Isabel, Sabrina Sato representará a "Aquarela de Heitor dos Prazeres" no desfile da agremiação, nesta terça-feira (17). A produção conta com plumas em blocos de vermelho, verde, azul, amarelo e roxo, body cravejado de pedrarias multicoloridas aplicadas como respingos de tinta e um acessório de cabeça.

"Hoje eu sou a Aquarela de Heitor dos Prazeres e da minha Unidos de Vila Isabel. Vamos colorir a Sapucaí com o nosso desfile! Heitor pintou o povo. Pintou o cotidiano do brasileiro com dignidade. Pintou o samba, o trabalho, o morro, a rua. Ele enxergou beleza onde muitos não viam. Heitor eternizou o simples! E minha Vila vai fazer história misturando cores, gente, som, memória e coragem. É o pincel que vira tambor. É tambor que vira coração batendo no compasso da comunidade", diz Sabrina.

A Vila levará para a Avenida o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal. O tema celebra a memória do pintor e compositor Heitor dos Prazeres (1898-1966). A escola será a segunda a desfilar nesta terça (17).