Salgueiro Reprodução do Instagram

Publicado 17/02/2026 21:12

Rio - Última escola cruzar a Marquês de Sapucaí no terceiro dia de desfiles do Grupo Especial, o Salgueiro usou o Instagram, nesta terça-feira (17), para informar que tem "plena confiança na realização de julgamentos justos, pautados exclusivamente pelo que for apresentado na Avenida". Em nota, a escola de samba ainda citou Gabriel David, presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesa), e disse que o "trabalho conjunto garantirá um Carnaval sério, ético".

"O G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro reafirma sua plena confiança na realização de julgamentos justos, pautados exclusivamente pelo que for apresentado na Avenida. Confiamos na lisura, no comprometimento e na condução séria da LIESA, sob a presidência de Gabriel David, bem como na coordenação e no corpo de julgadores selecionados", diz a legenda.



"Acreditamos que o trabalho conjunto garantirá um Carnaval sério, ético e tecnicamente impecável para todas as agremiações. A paixão que move o Carnaval é a mesma que impulsiona a excelência e o respeito absoluto ao pavilhão de cada escola. Seguimos firmes. Com responsabilidade. Com respeito. Pelo Carnaval". conclui.

Neste carnaval, a escola levará para a Avenida o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.







Recado para os torcedores

Na mesma rede social, o Salgueiro mandou um recado aos torcedores e fez uma série de agradecimentos. "Hoje é dia de buscar o título tão sonhado. Contamos com todos vocês: com quem estará na Sambódromo da Marquês de Sapucaí nos incentivando e com quem está em casa enviando toda a energia da vitória. Agradecemos à nossa imensa torcida, a cada salgueirense, pelo amor dedicado ao GRES Acadêmicos do Salgueiro. Vamos com tudo rumo à vitória! Nossa escola é grande, competente e merecedora, porque sempre entramos na Avenida pensando alto. Temos orgulho de ser salgueirenses".



"Meu agradecimento especial à nossa querida comunidade, pelo carinho e dedicação. Sem vocês, esse sonho não se realiza. A comunidade é fundamental na busca do nosso objetivo: o título. Agradecemos também ao nosso presidente André Vaz e a toda a diretoria pelo trabalho realizado; à nossa rainha, aos nossos segmentos, ao pessoal da quadra e do barracão. Todos trabalharam duro para chegarmos hoje em condições de brigar pelo campeonato. Que Deus esteja conosco. Vamos com tudo, Salgueiro!", completou.