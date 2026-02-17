O bloco da cantora Ludmilla recebeu o Selo Verde Folia concedido pela Smac - Smac/Divulgação

Publicado 17/02/2026 17:32

A terça-feira de Carnaval, 17, começou em grande estilo com o Empolga às 9, no Leme, Zona Sul da cidade, e o Fervo da Lud, no Centro do Rio, recebendo o Selo Folia Verde, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Smac). A certificação celebra o compromisso dos dois blocos com a sustentabilidade e a gestão responsável de resíduos durante a folia. Com o tema 'Ritmos do Brasil', a cantora Ludmilla comandou o seu megabloco fazendo uma homenagem à diversidade musical brasileira reunindo funk, pop, samba e axé, além de releituras do seu próprio repertório. Já o Empolga às 9 levou o tema circense para a Praça Almirante Júlio de Noronha, Leme.

Já na segunda-feira à noite, o Selo Folia Verde chegou à Sapucaí. A Smac entregou o reconhecimento à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), representada pelo presidente Gabriel David e pela gestora de sustentabilidade Daiane Lima, reforçando o compromisso com a responsabilidade ambiental no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro.

A campanha Folia Verde reforça o compromisso de transformar o Carnaval do Rio em referência de sustentabilidade. Para a edição de 2026, cerca de 450 profissionais estão mobilizados, entre catadores de materiais recicláveis e integrantes do programa Guardiãs das Matas, que reúne lideranças comunitárias femininas. As ações são realizadas nos blocos de rua e também nos desfiles da Marquês de Sapucaí e da Estrada Intendente Magalhães, com foco na redução da geração de resíduos e das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Em 2024, foram coletadas 12 toneladas de resíduos; em 2025, o volume chegou a 40 toneladas.

Equipes da Folia Verde também atuam junto aos foliões com ações de educação ambiental, como quiz educativo e distribuição de brindes. Neste ano, a iniciativa envolve pelo menos 25 blocos, incluindo megablocos, que recebem o Selo Folia Verde.