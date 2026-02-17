Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Rainhas de bateria arrasam no segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Carnaval

Rainhas de bateria arrasam no segundo dia de desfiles do Grupo Especial

Fabíola de Andrade, Lorena Raissa, Juliana Paes e Mileide Mihaile abrilhantaram a Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (16)

Mais artigos de O Dia
O Dia
Ao lado do Mestre Ciça, Juliana Paes brilha no desfile da Viradouro
Fabíola de Andrade
Rainha de bateria da Mocidade, Fabíola de Andrade
Rainha de bateria, Fabíola de Andrade desfila na Mocidade
Rainha de bateria, Lorena Raissa brilha em desfile da Beija-Flor
Rainha de bateria da Beija-Flor, Lorena Raissa
Rainha de bateria da Beija-Flor, Lorena Raissa usa fantasia inspirada na \'energia dos tambores\' no desfile 2026
Rainha de bateria da Viradouro, Juliana Paes
Juliana Paes no carro alegórico durante desfile da Viradouro
Mileide Mihaile
Rainha de bateria da Unidos da Tijuca, Mileide Mihaile
Mileide Mihaile brilha no desfile da Unidos da Tijuca
Juliana Paes é rainha de bateria da Viradouro
Mocidade
Publicidade
Rio - As rainhas de bateria surgiram deslumbrantes no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (16). Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor - campeã 2025 -, Viradouro e Unidos da Tijuca se apresentaram na avenida.
A Mocidade foi a primeira a desfilar com a rainha de bateria Fabíola de Andrade reinando à frente dos ritmistas da Não Existe Mais Quente, comandada pelo Mestre Dudu. Com fantasia dourada e detalhes em branco, a influenciadora digital arrasou na Sapucaí.
A escola da Zona Oeste levou o enredo "Rita Lee – A Padroeira da Liberdade". O tema propôs uma leitura da trajetória da cantora - que morreu aos 75 anos em 2023 em decorrência de câncer no pulmão - a partir da relação entre sua obra e liberdade.
Logo após foi a vez da Beija-Flor abrilhantar a avenida com a rainha de bateria Lorena Raissa. A majestade da Bateria Soberana - dos Mestres Rodney e Plínio - esbanjou beleza, samba e carisma durante o desfile. Através das redes sociais, ela deu detalhes sobre a fantasia. "No desfile oficial da Beija-Flor de Nilópolis, eu encarno Ayangalú, a energia dos tambores".
No Carnaval 2026, a agremiação apresentou o enredo "Bembé", desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo. O tema homenageia uma das mais importantes celebrações de matriz africana do recôncavo baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.
De volta ao reinado da Furacão Vermelho e Branco, Juliana Paes encantou a Sapucaí no desfile da Viradouro. A atriz vestiu look repleto de pedrarias da grife Dolce&Gabbana e fez bonito ao mostrar toda a habilidade do samba da realeza.
Quem é rainha nunca perde a majestade! A artista reassumiu o posto que ocupou entre 2004 e 2008 para homenagear o amigo, Mestre Ciça, que foi o enredo da escola. O tema celebrou os 55 anos de trajetória de samba do mestre.
Por fim, Mileide Mihaile fez a grande estreia como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. À frente dos ritmistas da Pura Cadência, comandada pelo Mestre Casagrande, a influenciadora vestiu look laranja com muito brilho.
"Eu esperei por esse dia com o coração inteiro. Me preparei, respeitei cada passo, vivi cada momento. Hoje eu entro na avenida como rainha e é impossível não lembrar da menina que sonhava com isso", celebrou ela, através de publicação no Instagram.
No desfile deste ano, a agremiação levou o enredo "Carolina Maria de Jesus", desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. O tema homenageia a escritora, compositora, memorialista e multi-artista mineira, autora do best-seller "Quarto de Despejo - O Diário de uma favelada".
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Carnaval
[an error occurred while processing the directive]