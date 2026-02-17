Rainhas de bateria arrasam no segundo dia de desfiles do Grupo Especial

Rio - As rainhas de bateria surgiram deslumbrantes no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (16). Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor - campeã 2025 -, Viradouro e Unidos da Tijuca se apresentaram na avenida.

A Mocidade foi a primeira a desfilar com a rainha de bateria Fabíola de Andrade reinando à frente dos ritmistas da Não Existe Mais Quente, comandada pelo Mestre Dudu. Com fantasia dourada e detalhes em branco, a influenciadora digital arrasou na Sapucaí.

A escola da Zona Oeste levou o enredo "Rita Lee – A Padroeira da Liberdade". O tema propôs uma leitura da trajetória da cantora - que morreu aos 75 anos em 2023 em decorrência de câncer no pulmão - a partir da relação entre sua obra e liberdade.

Logo após foi a vez da Beija-Flor abrilhantar a avenida com a rainha de bateria Lorena Raissa. A majestade da Bateria Soberana - dos Mestres Rodney e Plínio - esbanjou beleza, samba e carisma durante o desfile. Através das redes sociais, ela deu detalhes sobre a fantasia. "No desfile oficial da Beija-Flor de Nilópolis, eu encarno Ayangalú, a energia dos tambores".

No Carnaval 2026, a agremiação apresentou o enredo "Bembé", desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo. O tema homenageia uma das mais importantes celebrações de matriz africana do recôncavo baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.

De volta ao reinado da Furacão Vermelho e Branco, Juliana Paes encantou a Sapucaí no desfile da Viradouro. A atriz vestiu look repleto de pedrarias da grife Dolce&Gabbana e fez bonito ao mostrar toda a habilidade do samba da realeza.

Quem é rainha nunca perde a majestade! A artista reassumiu o posto que ocupou entre 2004 e 2008 para homenagear o amigo, Mestre Ciça, que foi o enredo da escola. O tema celebrou os 55 anos de trajetória de samba do mestre.

Por fim, Mileide Mihaile fez a grande estreia como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. À frente dos ritmistas da Pura Cadência, comandada pelo Mestre Casagrande, a influenciadora vestiu look laranja com muito brilho.

"Eu esperei por esse dia com o coração inteiro. Me preparei, respeitei cada passo, vivi cada momento. Hoje eu entro na avenida como rainha e é impossível não lembrar da menina que sonhava com isso", celebrou ela, através de publicação no Instagram.

No desfile deste ano, a agremiação levou o enredo "Carolina Maria de Jesus", desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. O tema homenageia a escritora, compositora, memorialista e multi-artista mineira, autora do best-seller "Quarto de Despejo - O Diário de uma favelada".

