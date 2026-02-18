Sabrina Sato é rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel - Ana Fernanda Freire / Agência O Dia

Sabrina Sato é rainha de bateria da Unidos de Vila IsabelAna Fernanda Freire / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 00:10 | Atualizado 18/02/2026 00:16

Rio - Com uma fantasia colorida e cheia de pedrarias, Sabrina Sato, rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, esbanjou simpatia ao pisar na Sapucaí na terceira e última noite de desfiles do Grupo Especial. Mesmo após 15 anos no posto da Azul e Branca de Noel Rosa, ela revelou emoção em viver mais um momento histórico da agremiação, que homenageia o artista Heitor dos Prazeres este ano.

fotogaleria



"Tem tudo para ser a favorita. Eu acho que a gente resgatou o poder e o valor da comunidade. Vamos colorir essa avenida em homenagem ao Heitor dos Prazeres, que é nosso enredo maravilhoso. Vai ser lindo demais, muito lindo”, disse.



Emocionada, Sato frisou que a comunidade vive um momento histórico. "Estou emocionada já. Estou com medo de estragar a maquiagem porque a gente está vivendo um momento muito histórico. A fantasia, a razão do pássaro, toda trabalhada na pedra", contou.



Sabrina chegou a comentar que a fantasia pesa cerca de 15kg só na cabeça. "Tem tudo para ser a favorita. Eu acho que a gente resgatou o poder e o valor da comunidade. Vamos colorir essa avenida em homenagem ao Heitor dos Prazeres, que é nosso enredo maravilhoso. Vai ser lindo demais, muito lindo”, disse.Emocionada, Sato frisou que a comunidade vive um momento histórico. "Estou emocionada já. Estou com medo de estragar a maquiagem porque a gente está vivendo um momento muito histórico. A fantasia, a razão do pássaro, toda trabalhada na pedra", contou.Sabrina chegou a comentar que a fantasia pesa cerca de 15kg só na cabeça.

Sabrina Sato levanta o público entrando na Sapucaí com a Vila Isabel.



Crédito: Agência O Dia pic.twitter.com/cMgCg6j7L0 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2026

A rainha de bateria chegou à avenida acompanhada do marido, o ator Nicolas Prattes, que exaltou a dedicação da amada ao Carnaval.

"Ela vive e respira isso aqui. É uma felicidade, é um dia onde todas as energias que foram acumuladas são colocadas a nosso favor. A Vila está com um samba incrível. Eu falo que sou muito abençoado por estar com ela aqui hoje, acompanhando de perto", destacou.

A Unidos de Vila Isabel leva para Sapucaí, na madrugada desta quarta-feira (18), o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África". A escola contará a história do sambista e pintor Heitor dos Prazeres (1898-1966), que participou da fundação das primeiras escolas de samba do Brasil.