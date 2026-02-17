Viviane Araujo mostra fantasia que usará no desfile do SalgueiroReprodução do Instagram / Vini?cius Mochizuki

Rio - Viviane Araujo divulgou detalhes da fantasia, inspirada em um pirata, que usará no desfile do Salgueiro nesta terça-feira (17), na Marquês de Sapucaí. A agremiação será a última a cruzar a Avenida e apresentará o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.
"Nem todo pirata tem perna de pau, olho de vidro e cara de mau. Hoje é dia de levar Rosa pra Avenida e fazer o chão do Sambódromo tremer, com emoção, com garra e muito amor. Vamos, meu Salgueiro!", escreveu ela na legenda.
Como era de se esperar, a atriz, que interpreta Consuelo em "Três Graças", recebeu inúmeros elogios. "Minha rainha", disse Bruna Griphao. "Dona da Sapucaí", afirmou um internauta. "Absolutamente linda", comentou outro. "Que isso, mais que perfeita. A rainha das rainhas é ela", declarou uma terceira pessoa. 