Mulheres desfilam na Sapucaí e pedem pelo fim do feminicídio Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Thalita Queiroz
Rio - Mais de 500 mulheres desfilaram na noite desta terça-feira (17), na Marquês de Sapucaí, em um ato que reforçou a luta pelo fim do feminicídio. Entre as participantes estavam moradoras da cidade do Rio que já foram vítimas de violência física ou psicológica.
Secretária de Mulheres e Cuidados do Rio, Joyce Trindade, de 29 anos - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Presente no desfile, Joyce Trindade, 29 anos, secretária municipal de Mulheres e Cuidados, destacou a importância de ocupar a Sapucaí pelo quinto ano consecutivo.
“Com esse desfile, com mais de 500 mulheres, mostramos que nós estamos vivas, lutando pelo fim da violência contra a mulher e reafirmando a alegria de ser mulher”, afirmou a secretária.
O grupo atravessou a avenida levando cartazes e faixas com mensagens de conscientização e pedidos pelo fim da violência contra as mulheres, em um ato simbólico de resistência e visibilidade durante o Carnaval.