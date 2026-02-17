Mulheres desfilam na Sapucaí e pedem pelo fim do feminicídio - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Presente no desfile, Joyce Trindade, 29 anos, secretária municipal de Mulheres e Cuidados, destacou a importância de ocupar a Sapucaí pelo quinto ano consecutivo. Rio - Mais de 500 mulheres desfilaram na noite desta terça-feira (17), na Marquês de Sapucaí, em um ato que reforçou a luta pelo fim do feminicídio. Entre as participantes estavam moradoras da cidade do Rio que já foram vítimas de violência física ou psicológica.Presente no desfile, Joyce Trindade, 29 anos, secretária municipal de Mulheres e Cuidados, destacou a importância de ocupar a Sapucaí pelo quinto ano consecutivo.

“Com esse desfile, com mais de 500 mulheres, mostramos que nós estamos vivas, lutando pelo fim da violência contra a mulher e reafirmando a alegria de ser mulher”, afirmou a secretária.

O grupo atravessou a avenida levando cartazes e faixas com mensagens de conscientização e pedidos pelo fim da violência contra as mulheres, em um ato simbólico de resistência e visibilidade durante o Carnaval.