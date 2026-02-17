Mestre Ciça Thalita Queiroz / Agência O DIA
Mestre Ciça revela curiosidades dos bastidores do desfile que o homenageou na Viradouro
Profissional diz que subir no carro com a bateria foi um 'momento indescritível'
Antes de desfile, Salgueiro diz que tem 'plena confiança na realização de julgamentos justos'
Escola de samba, ainda, manda recado para torcedores: 'Dia de buscar o título tão sonhado'
Mães ambulantes cobram pontos de apoio para crianças no carnaval
Espaço da prefeitura funciona apenas durante os desfiles à noite
'Fiuk da Harmonia': o que se sabe sobre o jurado do Carnaval de SP que viralizou nas redes
João Batista Carvalho de Brito Cruz ganhou o apelido de Fiuk da Harmonia de internautas pela semelhança com o ator
União de Maricá afirma que acidente na dispersão não comprometeu desfile e mantém confiança na apuração
A colocação final será conhecida nesta quarta-feira (18)
Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo com vitória decidida na última nota
Escola conquista 12º título no Anhembi com homenagem a Léa Garcia; Rosas de Ouro e Águia de Ouro são rebaixadas