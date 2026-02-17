Desfile da União de MaricáDivulgação
De acordo com a agremiação, o episódio aconteceu fora da pista de julgamento e teve como consequência a perda de dois décimos por atraso. A escola também informou que o integrante ferido foi socorrido imediatamente, passou por cirurgia e segue em recuperação, com acompanhamento.
No comunicado, a União de Maricá destaca que apresentou um desfile com “força estética e bom desempenho técnico”, avaliação que, segundo a direção, a mantém na disputa pelas primeiras colocações da Série Ouro.
A colocação final será conhecida na apuração, marcada para esta quarta-feira (18).
