A União de Maricá divulgou uma nota nesta terça-feira (17) em que afirma que o acidente envolvendo o último carro alegórico, ocorrido na dispersão após o desfile de domingo, não comprometeu o desempenho da escola nos quesitos avaliados pelos jurados.
De acordo com a agremiação, o episódio aconteceu fora da pista de julgamento e teve como consequência a perda de dois décimos por atraso. A escola também informou que o integrante ferido foi socorrido imediatamente, passou por cirurgia e segue em recuperação, com acompanhamento.

No comunicado, a União de Maricá destaca que apresentou um desfile com “força estética e bom desempenho técnico”, avaliação que, segundo a direção, a mantém na disputa pelas primeiras colocações da Série Ouro.

A colocação final será conhecida na apuração, marcada para esta quarta-feira (18).