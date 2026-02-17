'Fiuk da Harmonia': o que se sabe sobre o jurado do Carnaval de SP que viralizou nas redesReprodução
'Fiuk da Harmonia': o que se sabe sobre o jurado do Carnaval de SP que viralizou nas redes
João Batista Carvalho de Brito Cruz ganhou o apelido de Fiuk da Harmonia de internautas pela semelhança com o ator
União de Maricá afirma que acidente na dispersão não comprometeu desfile e mantém confiança na apuração
A colocação final será conhecida nesta quarta-feira (18)
Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo com vitória decidida na última nota
Escola conquista 12º título no Anhembi com homenagem a Léa Garcia; Rosas de Ouro e Águia de Ouro são rebaixadas
Blocos recebem Selo Folia Verde
Certificação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente celebra compromisso das agremiações com a sustentabilidade
Quizomba leva ao Aterro do Flamengo conscientização sobre ecologia
Bloco também se mobiliza no combate ao feminicídio
Fervo da Lud: veja fotos da apresentação da cantora Ludmilla no megabloco desta terça
Estimativa de público foi de 700 mil foliões para o evento
