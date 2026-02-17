Publicidade
Fervo da Lud: veja fotos da apresentação da cantora Ludmilla no megabloco desta terça
Estimativa de público foi de 700 mil foliões para o evento
A cantora Ludmilla subiu no trio elétrico, na manhã desta terça-feira (17), para comandar o "Fervo da Lud", oitavo megabloco a sair no carnaval de rua do Rio em 2026. Já no chão, milhares de foliões pularam, dançaram e cantaram ao som de um repertório costurado por funk, pop, samba, axé e releituras do repertório da própria artista. Segundo a Riotur, a estimativa de público era de 700 mil foliões.
