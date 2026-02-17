Matéria Salva!

Fervo da Lud: veja fotos da apresentação da cantora Ludmilla no megabloco desta terça
Carnaval

Fervo da Lud: veja fotos da apresentação da cantora Ludmilla no megabloco desta terça

Estimativa de público foi de 700 mil foliões para o evento

A cantora desceu do trio elétrico para cantar no meio da multidão
A cantora desceu do trio elétrico para cantar no meio da multidão
Cedae realizou ações para ajudar os foliões a enfrentar o calor
Estimativa de público para o megabloco foi de 700 mil foliões, segundo a Riotur
Ludmilla comandou o Fervo da Lud pelo oitavo ano no carnaval de rua do Rio
Ludmilla é carregada por segurança em meio à multidão
Trio elétrico da cantora soltou bolas de sabão durante o trajeto
A cantora Ludmilla subiu no trio elétrico, na manhã desta terça-feira (17), para comandar o "Fervo da Lud", oitavo megabloco a sair no carnaval de rua do Rio em 2026. Já no chão, milhares de foliões pularam, dançaram e cantaram ao som de um repertório costurado por funk, pop, samba, axé e releituras do repertório da própria artista. Segundo a Riotur, a estimativa de público era de 700 mil foliões.
