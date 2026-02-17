Mel Lisboa interpreta Rita Lee no desfile da Mocidade - Karen Eppinghaus / Riotur

Publicado 17/02/2026 07:52 | Atualizado 17/02/2026 07:53

Rio - Mel Lisboa interpretou Rita Lee, enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, durante a segunda noite de desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (16). A atriz - que também dá vida à eterna Rainha do Rock nos palcos - encantou a Avenida.

Inspirado num dos visuais mais icônicos da artista - que morreu aos 75 anos em 2023 devido câncer de pulmão - a atriz usou peruca vermelha curtinha e look repleto de estrelas. Em cima do carro alegórico, ela foi um dos destaques da escola.

Viúvo de Rita, Roberto de Carvalho também fez parte do desfile. Os cantores ficaram juntos por 47 anos e tiveram três filhos, João, Antônio e Beto Lee. No Carnaval 2026, a cantora foi a grande homenageada da Mocidade, que levou enredo "Rita Lee, a padroeira da liberdade". O tema foi desenvolvido pelo carnavalesco Renato Lage.

Além disso, Mel está em cartaz com o espetáculo "Rita Lee, uma Autobiografia Musical". A atriz vai apresentar a produção em cidades, como Uberlândia (Minas Gerais) e Belém (Pará).