Mel Lisboa interpreta Rita Lee no desfile da MocidadeKaren Eppinghaus / Riotur
Eterna Rainha do Rock foi a grande homenageada da agremiação na Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (16)
Último dia de desfiles do Grupo Especial terá religiosidade e homenagens marcantes
Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro encerram o Carnaval de 2026 no Sambódromo
Confira as imagens do segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Mocidade, Beija-Flor, Viradouro e Tijuca se apresentaram
Tijuca encerra segundo dia de desfiles com enredo sobre Carolina de Jesus
Destaque da apresentação da escola do Borel foram os quesitos de chão
Beija-Flor e Viradouro são os destaques do segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Mocidade e Tijuca também se apresentaram na Sapucaí
