Veja fotos do desfile da Unidos da Tijuca que homenageou Carolina de Jesus
Última escola a desfilar neste segundo dia do Grupo Especial, a Unidos da Tijuca contou a história de Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira e uma das maiores vozes negras da literatura do país. A agremiação teve uma apresentação consistente na Sapucaí, principalmente nos quesitos de chão.
