Viradouro fez desfile emocionante na SapucaíCarlos Elias/Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 05:05

Rio - No segundo dia de desfiles do Grupo Especial, Viradouro e Beija-Flor foram os destaques na Sapucaí. A atual campeã fez um desfile luxuoso sobre o "Bembé do Mercado", o maior candomblé de rua do mundo, localizado na cidade de Santo Amaro, na Bahia. A apresentação fez com que a escola de Nilópolis deixasse a Avenida com gritos de "É campeã". Depois, a Viradouro entrou forte na briga com uma apresentação emocionante e praticamente impecável que teve Ciça, mestre de bateria da própria agremiação, como enredo. Além das duas, a Mocidade e a Tijuca se apresentaram no Sambódromo.

Mocidade

Primeira escola a passar pela Marquês de Sapucaí na noite desta segunda-feira (16), a Mocidade Independente de Padre Miguel trouxe uma homenagem à Rita Lee, ícone da música brasileira, que morreu em 2023, aos 75 anos. O desfile se destacou pela leveza das fantasias, pela fácil compreensão do enredo e também pelo belo colorido alegórico assinado pelo carnavalesco Renato Lage.

Beija-Flor

Atual campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio, a Beija-Flor está fortíssima na briga pelo bi. Com um desfile arrasador, a escola de Nilópolis levantou a Sapucaí e recebeu gritos de "É campeã" ao encerrar sua apresentação. Assinado pelo carnavalesco João Vitor Araújo, o enredo da Deusa da Passarela foi sobre o "Bembé do Mercado", o maior candomblé de rua do mundo, localizado na cidade de Santo Amaro, na Bahia. Outro destaque do desfile da escola da Baixada Fluminense foi a estreia de Nino do Milênio e Jéssica Martín como intérpretes, substituindo Neguinho da Beija-Flor.

Viradouro

Terceira escola a desfilar neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial, a Viradouro emocionou a Sapucaí com uma homenagem a Ciça, mestre de bateria, que é um dos maiores nomes da história da escola e também do Carnaval. Além de uma apresentação que mexeu com o coração de todos na Passarela do Samba, a escola de Niterói passou extremamente luxuosa e se credenciou na briga pelo título deste ano.

Tijuca

Última escola a desfilar neste segundo dia do Grupo Especial, a Unidos da Tijuca trouxe para a Sapucaí a história de Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira e uma das maiores vozes negras da literatura do país. A agremiação do Borel fez não fez um desfile luxuoso, mas teve uma apresentação consistente, principalmente nos quesitos de chão.