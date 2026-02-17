Matéria Salva!

Tijuca encerra segundo dia de desfiles com enredo sobre Carolina de Jesus
Carnaval

Tijuca encerra segundo dia de desfiles com enredo sobre Carolina de Jesus

Destaque da apresentação da escola do Borel foram os quesitos de chão

O Dia
Rio - Última escola a desfilar neste segundo dia do Grupo Especial, a Unidos da Tijuca trouxe para a Sapucaí a história de Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira e uma das maiores vozes negras da literatura do país. A agremiação do Borel não fez um desfile luxuoso como Beija-Flor e Viradouro, mas teve uma apresentação consistente, principalmente nos quesitos de chão.
