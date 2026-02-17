Filha da escritora Carolina Maria de Jesus, Vera Eunice Jesus Lima, no desfile da Unidos da TijucaThalita Queiroz / Agência O DIA
Quarta escola do Grupo Especial a entrar na Sapucaí, a Unidos da Tijuca vai contar a história da escritora paulista Carolina Maria de Jesus, uma das mais importantes da literatura negra brasileira. O enredo tem como título o próprio nome da autora de 'Quarto de Despejo' e 'Diário de Bitita'
"Minha mãe foi uma mulher que sempre cuidou muito dos filhos. Quando nós passávamos fome, todos passavam juntos. Quando não tínhamos o que comer, ela cantava pra gente. Hoje seria um dia muito importante para ela", reflete Vera. Segundo a filha, Carolina Maria amava fantasias e se divertir no carnaval.
Para representar esse amor que a escritora homenageada tinha, Vera, que ocupa a cadeira principal do carro alegórico, carrega consigo uma manta com penas de galinha e um chapéu do mesmo material. "Minha mãe adorava confeccionar suas peças com penas de galinha, então sem dúvidas também é uma homenagem bem saudosa", diz.
Quem também ocupa um espaço no carro é a pesquisadora Fernanda Miranda, professora reconhecida por seus estudos pioneiros sobre a obra de Carolina Maria de Jesus. Além de ter sua trajetória profissional e pessoal atrelada à grande homenageada, Fernanda foi consultada pela escola para colaborar no samba enredo da Unidos da Tijuca.
Na frente do carro alegórico, outra menção à vida da escritora. Fernanda explica que a alegoria carrega uma grande cabeça na frente, simbolizando o fato da escritora ter feito a cabeça de muitas mulheres pretas.
O carro também reuniu personalidades de diversos segmentos:
Miriam Alves – escritora, autora de 'Estrelas no Dedo'
Esmeralda Ribeiro – escritora, autora de 'Malungos e Milongas'
Ana Cruz – escritora, autora de 'Guardados da Memória'
Helena Theodoro – intelectual e escritora, autora de 'Mito e Espiritualidade'
Eliana Alves Cruz – escritora e jornalista, autora de 'Água de Barrela'
Ana Maria Gonçalves – escritora, autora de 'Um Defeito de Cor'
Elisa Lucinda – atriz, poeta e escritora, autora de 'Eu Te Amo e Suas Estreias'
Vera Menezes – linguista e escritora, autora de 'Aquisição de Segunda Língua'
Sonia Rosa – escritora, autora da coleção 'Heranças Afro-brasileiras para Crianças'
Amanda Crispim – pesquisadora, transcritora dos diários de Carolina e autora de 'Dos Diários para o Palco'
Flávia Oliveira – jornalista e colunista de O Globo
Aline Midlej – jornalista e âncora do Jornal das 22h da GloboNews
Bárbara Carine – professora e fundadora da Escola Afro-brasileira Maria Felipa
Lu Ain Zaila – escritora, autora de 'Sankofia'
Thayssa Menezes – enredista e carnavalesca
Rosana Paulino – artista plástica e pesquisadora, autora de 'A Costura da Memória'
Adriana Cruz – juíza federal (RJ)
Thula Pires – professora de Direito e autora de 'Reescrita como Escrevivência'