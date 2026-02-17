Filha da escritora Carolina Maria de Jesus, Vera Eunice Jesus Lima, no desfile da Unidos da Tijuca - Thalita Queiroz / Agência O DIA

Filha da escritora Carolina Maria de Jesus, Vera Eunice Jesus Lima, no desfile da Unidos da TijucaThalita Queiroz / Agência O DIA

Publicado 17/02/2026 04:11 | Atualizado 17/02/2026 04:59

Rio - Vindo no último carro da Unidos da Tijuca, a filha da escritora Carolina Maria de Jesus, Vera Eunice Jesus Lima, se emocionou ao conversar com O DIA sobre a homenagem da escola para sua mãe, que morreu em 1977.



Quarta escola do Grupo Especial a entrar na Sapucaí, a Unidos da Tijuca vai contar a história da escritora paulista Carolina Maria de Jesus, uma das mais importantes da literatura negra brasileira. O enredo tem como título o próprio nome da autora de 'Quarto de Despejo' e 'Diário de Bitita'