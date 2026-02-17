Juliana Alves abre e encerra desfile da Unidos da Tijuca - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Juliana Alves abre e encerra desfile da Unidos da TijucaFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 03:39 | Atualizado 17/02/2026 03:40

fotogaleria

Rio - A atriz Juliana Alves participa do desfile da Unidos da Tijuca em dose dupla, na madrugada desta terça-feira (17). Além de abrir o desfile na Marquês de Sapucaí, representando a força, a ancestralidade e a potência da mulher por meio da escritora Carolina Maria de Jesus, ao chegar ao fim da Avenida ela retornará para o encerramento, quando se juntará à última ala, intitulada "Marcha das Carolinas", que coordena ao lado da escritora Fernanda Felisberto.Juliana explica que o setor é composto exclusivamente por mulheres negras, entre elas atrizes, escritoras, professoras e ativistas, com grande atuação nos âmbitos artístico e cultural."É a realização de um sonho ver minha escola de samba homenageando, se transformando e se fortalecendo com a história de uma mulher preta. É muito importante olhar para as mulheres pretas e reconhecê-las", diz a atriz.Juliana também é embaixadora da Marcha das Mulheres Negras e usa uma fantasia que materializa o conceito de "bem viver". O figurino se inspira nas conquistas da mulher da comunidade, na memória e na identidade."A gente deseja reparação e bem viver. Trago essa inspiração daquilo pelo que lutamos e seguimos lutando", completa.