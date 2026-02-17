Juliana Alves abre e encerra desfile da Unidos da TijucaFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Juliana explica que o setor é composto exclusivamente por mulheres negras, entre elas atrizes, escritoras, professoras e ativistas, com grande atuação nos âmbitos artístico e cultural.
"É a realização de um sonho ver minha escola de samba homenageando, se transformando e se fortalecendo com a história de uma mulher preta. É muito importante olhar para as mulheres pretas e reconhecê-las", diz a atriz.
Juliana também é embaixadora da Marcha das Mulheres Negras e usa uma fantasia que materializa o conceito de "bem viver". O figurino se inspira nas conquistas da mulher da comunidade, na memória e na identidade.
"A gente deseja reparação e bem viver. Trago essa inspiração daquilo pelo que lutamos e seguimos lutando", completa.
Isabel Fillardis – atriz
Shirley Cruz – atriz
Tatiana Tiburcio – atriz
Gabriela Loran – atriz
Lúcia Xavier – ativista
Jurema Werneck – ativista
Luciene Lacerda – ativista
Alana Cabral – atriz
Aline Borges – atriz
Noemia Oliveira – atriz
Vilma Melo Schaefer – atriz
Isa Freitas – atriz
Rejane Faria – atriz
Cláudia Di Moura – atriz
Lívia Silva – atriz
Juliana Alves – atriz
Lilis Soares – diretora
Cíntia Aleixo – psicóloga
Katiúscia Ribeiro – filósofa e doutora
Luana Genot – ativista
Valéria Monã – diretora
Diogo Almeida – ex-BBB
Luiara Franco – filha de Marielle Franco
Jurema Werneck – diretora da Anistia Internacional
Lúcia Xavier – ONG Criola
Nilza Iraci – Geledés
