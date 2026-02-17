Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Viradouro emociona Sapucaí com enredo em homenagem a Ciça
Carnaval

Viradouro emociona Sapucaí com enredo em homenagem a Ciça

Escola de Niterói fez desfile praticamente impecável

Mais artigos de O Dia
O Dia
Viradouro mexeu com o coração de todos
Viradouro fez o terceiro desfile do segundo dia do Grupo Especial
Viradouro fez homenagem a Ciça, mestre de bateria
Viradouro mexeu com o coração de todos
Viradouro fez desfile emocionante na Sapucaí
Viradouro fez apresentação praticamente perfeita
Viradouro entrou na briga pelo título do Carnaval
Viradouro entrou na briga pelo título do Carnaval
Viradouro fez apresentação praticamente perfeita
Viradouro fez desfile emocionante na Sapucaí
Viradouro mexeu com o coração de todos
Viradouro fez o terceiro desfile do segundo dia do Grupo Especial
Viradouro fez homenagem a Ciça, mestre de bateria
Viradouro fez desfile emocionante na Sapucaí
Viradouro fez apresentação praticamente perfeita
Viradouro entrou na briga pelo título do Carnaval
Publicidade
Rio - Terceira escola a desfilar neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial, a Viradouro emocionou a Sapucaí com uma homenagem a Ciça, mestre de bateria, que é um dos maiores nomes da história da escola e também do Carnaval. Além de uma apresentação que mexeu com o coração de todos na Passarela do Samba, a escola de Niterói passou extremamente luxuosa e se credenciou na briga pelo título deste ano.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Carnaval
[an error occurred while processing the directive]