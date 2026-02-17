Publicidade
Viradouro emociona Sapucaí com enredo em homenagem a Ciça
Escola de Niterói fez desfile praticamente impecável
Rio - Terceira escola a desfilar neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial, a Viradouro emocionou a Sapucaí com uma homenagem a Ciça, mestre de bateria, que é um dos maiores nomes da história da escola e também do Carnaval. Além de uma apresentação que mexeu com o coração de todos na Passarela do Samba, a escola de Niterói passou extremamente luxuosa e se credenciou na briga pelo título deste ano.
