Rio - Neguinho da Beija-Flor cantou um trecho do samba-enredo da Beija-Flor de Nilópolis ao lado dos novos intérpretes da agremiação, Jéssica Martin e Nino, durante a transmissão ao vivo da TV Globo, na madrugada desta terça-feira (17), depois do desfile da Azul e Branco. Ícone do carnaval carioca, ele estava radiante. 
Neguinho da Beija-Flor canta samba-enredo ao lado dos novos intérpretes da Beija-Flor - Reprodução de vídeo
Após 50 anos como voz oficial da escola, Neguinho da Beija-Flor desfilou pela primeira vez como Baluarte da agremiação, campeã do Carnaval de 2025, e apresentou a Azul e Branco ao público na Avenida. 
A Beija-Flor foi a segunda escola a desfilar pelo Grupo Especial. O enredo 'Bembé', desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo, propõe uma abordagem sobre uma tradicional celebração de matriz africana do Recôncavo Baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.
 