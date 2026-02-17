Jessica Martin, intérprete da Beija-Flor - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Jessica Martin, intérprete da Beija-FlorFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 00:18

Rio - Carregando a responsabilidade de ocupar, pela primeira vez em 50 anos, o posto que foi de Neguinho da Beija-Flor, Jéssica Martin e Nino estreiam como a nova dupla de intérpretes da Beija-Flor de Nilópolis no carnaval deste ano. A agremiação apresentará o enredo "Bembé", desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo, no segundo dia de desfiles do grupo especial.



Para Jéssica, a primeira apresentação oficial tem um peso ainda maior, já que se torna a primeira mulher a assumir a voz principal da Azul e Branco. "É o que eu sempre digo, nunca desistam dos sonhos de vocês. Mulher tem voz, sim. Sou muito grata à Beija-Flor por ter me dado essa oportunidade. Eu jamais imaginaria estar vivendo isso algum dia", disse, emocionada, momentos antes de entrar na Avenida.



Para Nino, a estreia na Passarela do Samba também traz uma grande responsabilidade. "Eu estava ansioso para fazer esse trabalho. É uma missão muito grande estar aqui, é uma responsabilidade também, e isso aumenta demais o medo. É igual quando você vai à academia e pega um peso que você não aguenta. Mas a gente está aguentando, graças a Deus", disse.



Apesar de todo o preparo, o intérprete revelou que o coração estava acelerado. "O coração não dá pra explicar. É uma mistura de sentimentos. Acho que tudo o que eu passei na minha carreira me preparou para estar nesse momento, para ter o jogo de cintura que estou tendo. É uma pressão muito grande, um legado muito grande. Tivemos um grande preparo. Desde o ganho do reality, a gente já estava junto", afirmou ele, se referindo ao reality show “A Voz do Carnaval”, exibido pelo Multishow, onde o casal de intérpretes foi eleito.