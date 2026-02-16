Mariana Gross e Neguinho da Beija-Flor - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/02/2026 23:51 | Atualizado 17/02/2026 00:05

Rio - Após 50 anos como intérprete da Beija-Flor de Nilópolis, Neguinho da Beija-Flor vai cruzar a Marquês de Sapucaí pela primeira vez como Baluarte da escola de samba. Ícone do carnaval carioca, ele irá apresentar à agremiação, campeã do Carnaval de 2025, na noite desta segunda-feira (16).

"Estou me preparando. Vamos ver como vai ser a minha reação, nem eu sei ainda", afirmou Neguinho, em entrevista à TV Globo.

A Beija-Flor é a segunda escola a desfilar pelo Grupo Especial. O enredo “Bembé”, desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo, propõe uma abordagem sobre uma tradicional celebração de matriz africana do Recôncavo Baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.