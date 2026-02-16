Juliana Paes exibiu figurino para desfile da Viradouro - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2026 23:50

Rio - Juliana Paes revelou o figurino que irá usar no desfile da Viradouro nesta segunda-feira (16) na Marquês de Sapucaí. A atriz reassumiu o posto de rainha de bateria da agremiação, que já ocupou entre 2004 e 2008, para homenagem que a Vermelho e Branco Niterói fará a Mestre Ciça.

"Rainha aquecendo", afirmou na legenda.

A beldade recebeu elogios de famosas e dos seguidores. "Perfeita", escreveu Lore Improta. "Isso é rainha", comentou Ana Thais Matos. "Meu coração não aguenta, Juliana", brincou um internauta. "É tudo teu hoje, amor", disse outro. "Uma das fantasias mais lindas que já vi", declarou um terceiro.

Terceira escola de samba a entrar na avenida, a Viradouro tem como enredo "Pra Cima, Ciça", que abordará a trajetória e os grandes Carnavais de Moacyr da Silva Pinto, o mestre de bateria Ciça, que completa 70 anos de vida e 55 de samba em 2026.