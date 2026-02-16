Juliana Paes exibiu figurino para desfile da Viradouro Reprodução/Instagram
Juliana Paes mostra look para retorno como rainha de bateria da Viradouro
Escola de samba vai homenagear Mestre Ciça na Sapucaí
Juliana Paes mostra look para retorno como rainha de bateria da Viradouro
Escola de samba vai homenagear Mestre Ciça na Sapucaí
Presidente da Beija-Flor, Almir Reis quer escola focada: 'Não adianta entrar com sapato alto'
Agremiação de Nilópolis busca o bicampeonato do Grupo Especial
Mocidade abre segundo dia de desfiles com homenagem criativa e colorida à Rita Lee
Escola de Padre Miguel foi a primeira escola de samba a desfilar nesta segunda (16)
Mestre de bateria da Beija-Flor, Plínio revela expectativa com bicampeonato
Azul e Branca de Nilópolis traz para Sapucaí enredo em homenagem à centenária festa afro-brasileira Bembé do Mercado
Anac notifica Portela após uso de drone tripulado em desfile na Sapucaí
Agremiação tem dez dias para encaminhar as informações para a Agência
Enzo Celulari retorna à bateria da Beija-Flor após oito anos: 'Recebido como filho'
Filho de Claudia Raia e Edson Celulari confessa que sonha em conquistar novos títulos com a escola
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.