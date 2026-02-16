Famosos acompanham segundo dia de desfiles do Grupo Especial

Rio - Diversas celebridades prestigiaram o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Rio na noite desta segunda-feira (16) na Marquês de Sapucaí. Rainha de bateria da Viradouro, Juliana Paes marcou presença em um camarote antes de entrar na avenida para homenagear Mestre Ciça, enredo da escola.

Outras famosas como Dudu Nobre, Sabrina Sato, Hortência, Erika Januza, Juliana Paiva, Sophie Charlotte, Viviane Araújo, Pedro Scooby, Taís Araujo, Mariana Goldfarb, Elen Clarice e Julio Andrade, Bruna Biancardi, Carla Diaz, Fabiana Karla, Fernanda Paes Leme, Thiago Oliveira, José Loreto, Tati Minerato, Day Mesquita e Luma de Oliveira.

Desfilam nesta segunda-feira Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca.

