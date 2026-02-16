Matéria Salva!

Famosos acompanham segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Carnaval

Famosos acompanham segundo dia de desfiles do Grupo Especial

Dudu Nobre, Erika Januza e Juliana Paes estiveram em camarotes na Sapucaí

Mais artigos de O Dia
O Dia
Juliana Paes
Dudu Nobre
Erika Januza
Juliana Paiva
Viviane Araújo
Hortência
Taís Araujo
Sophie Charlotte
Pedro Scooby
Mariana Goldfarb
Sabrina Sato
Elen Clarice e Julio Andrade
Bruna Biancardi
Fernanda Paes Leme
Carla Diaz
Fabiana Karla
Thiago Oliveira
José Loreto
Tati Minerato
Day Mesquita
Luma de Oliveira
Rio - Diversas celebridades prestigiaram o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Rio na noite desta segunda-feira (16) na Marquês de Sapucaí. Rainha de bateria da Viradouro, Juliana Paes marcou presença em um camarote antes de entrar na avenida para homenagear Mestre Ciça, enredo da escola. 
Outras famosas como Dudu Nobre, Sabrina Sato, Hortência, Erika Januza, Juliana Paiva, Sophie Charlotte, Viviane Araújo, Pedro Scooby, Taís Araujo, Mariana Goldfarb, Elen Clarice e Julio Andrade, Bruna Biancardi, Carla Diaz, Fabiana Karla, Fernanda Paes Leme, Thiago Oliveira, José Loreto, Tati Minerato, Day Mesquita e Luma de Oliveira.
Desfilam nesta segunda-feira Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca.
 
