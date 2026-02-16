Beija-Flor é a segunda escola a desfilar neste segundo dia do Grupo EspecialFred Vidal / Agência O Dia
Presidente da Beija-Flor, Almir Reis quer escola focada: 'Não adianta entrar com sapato alto'
Agremiação de Nilópolis busca o bicampeonato do Grupo Especial
Presidente da Beija-Flor, Almir Reis quer escola focada: 'Não adianta entrar com sapato alto'
Agremiação de Nilópolis busca o bicampeonato do Grupo Especial
Mocidade abre segundo dia de desfiles com homenagem criativa e colorida à Rita Lee
Escola de Padre Miguel foi a primeira escola de samba a desfilar nesta segunda (16)
Mestre de bateria da Beija-Flor, Plínio revela expectativa com bicampeonato
Azul e Branca de Nilópolis traz para Sapucaí enredo em homenagem à centenária festa afro-brasileira Bembé do Mercado
Anac notifica Portela após uso de drone tripulado em desfile na Sapucaí
Agremiação tem dez dias para encaminhar as informações para a Agência
Enzo Celulari retorna à bateria da Beija-Flor após oito anos: 'Recebido como filho'
Filho de Claudia Raia e Edson Celulari confessa que sonha em conquistar novos títulos com a escola
Famosos acompanham segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Dudu Nobre, Erika Januza e Juliana Paes estiveram em camarotes na Sapucaí
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.