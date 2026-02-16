Beija-Flor é a segunda escola a desfilar neste segundo dia do Grupo Especial - Fred Vidal / Agência O Dia

Beija-Flor é a segunda escola a desfilar neste segundo dia do Grupo EspecialFred Vidal / Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 23:49

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis vai à Marquês de Sapucaí, na madrugada desta terça-feira (17), para buscar o bicampeonato e a expectativa do presidente Almir Reis é das melhores. Apesar disso, ele destacou que a escola precisa entrar focada, sem deixar que o favoritismo atrapalhe o desfile.

"A expectativa é entrar na avenida para fazer o melhor possível de tudo que a gente ensaiou. O pessoal está muito empolgado, a escola está feliz. E agora vamos tentar outro! Esse negócio de favoritismo no Carnaval. Essa avenida tem uma magia que é só dela, então não adianta entrar com sapato alto achando que já ganhou, senão se atrapalha”, disse.

Um dos momentos mais aguardados pela comunidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, é a estreia dos intérpretes Nino do Milênio e Jessica Martin, que substituem Neguinho da Beija-Flor depois de 50 anos de apresentações. Almir Reis ressaltou que o lendário cantor aprovou a nova dupla e está feliz em vê-los.

“O Neguinho é uma grande perda, mas a vida é feita de ciclos. A grande verdade é que vamos passar e o pavilhão vai ficar. Os dois estão muito bem, isso dito até pelo Neguinho. Ele está feliz em ver os dois. Se Deus quiser, a Beija-Flor vai passar com o rolo compressor nessa avenida”, desejou o presidente.

Enredo

A Beija-Flor vai à Avenida para lutar pelo bicampeonato com o enredo "Bembé", mostrando a história do Bembé do Mercado, celebração que acontece todos os anos, no dia 13 de maio, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.

A festa começou em 1889, um ano após a Abolição da Escravatura, para marcar a ocupação do espaço público pela parte da população que estava segregada e comemorar a liberdade. O cortejo leva oferendas para Oxum, senhora das águas doces e da fertilidade, e para Iemanjá, rainha do mar.