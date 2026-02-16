Mestre Plínio, liderança da bateria da Beija-Flor, quer o bicampeonato do Grupo EspecialAna Fernanda Freire / Agência O Dia
Mestre de bateria da Beija-Flor, Plínio revela expectativa com bicampeonato
Azul e Branca de Nilópolis traz para Sapucaí enredo em homenagem à centenária festa afro-brasileira Bembé do Mercado
Anac notifica Portela após uso de drone tripulado em desfile na Sapucaí
Agência Nacional de Aviação Civil pode aplicar multa de até R$ 4 mil
Enzo Celulari retorna à bateria da Beija-Flor após oito anos: 'Recebido como filho'
Filho de Claudia Raia e Edson Celulari confessa que sonha em conquistar novos títulos com a escola
Famosos acompanham segundo dia de desfiles do Grupo Especial
Dudu Nobre, Erika Januza e Juliana Paes estiveram em camarotes na Sapucaí
Homenagem a Rita Lee! Roberto de Carvalho desfila com a Mocidade Independente
Viúvo falou sobre o sentimento antes de entrar na Avenida: 'Coração está batendo forte'
Entre a Sapucaí e os palcos: Lilia Cabral desfila na Mocidade e viverá Rita Lee em peça teatral
Atriz interpretará a Rainha do Rock em uma adaptação de autobiografia
