Mestre Plínio, liderança da bateria da Beija-Flor, quer o bicampeonato do Grupo Especial - Ana Fernanda Freire / Agência O Dia

Mestre Plínio, liderança da bateria da Beija-Flor, quer o bicampeonato do Grupo EspecialAna Fernanda Freire / Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 23:31

Rio - À frente da bateria da Beija-Flor de Nilópolis ao lado de Rodney, mestre Plínio destacou a expectativa da escola na busca pelo bicampeonato. Atual campeã do Carnaval, a Azul e Branca leva para a avenida o enredo "Bembé", celebrando a centenária festa afro-brasileira Bembé do Mercado, em Santo Amaro, na Bahia, considerado o maior candomblé de rua do mundo.

"O coração tá bom e a expectativa é boa porque o trabalho a gente fez para isso, para ganhar mais um título. Então, o importante é isso”, afirmou.

O mestre de bateria também comentou sobre entrar na avenida sem Neguinho da Beija-Flor, que deixou o posto após 50 anos na agremiação.

"Os dois, a garota e o garoto, estão suprindo bem, tanto que foi o Neguinho que botou eles. Ele está dando moral também, isso é importante. Já estamos 100% preparado”, disse.

Neste ano, Jéssica Martin e Nino, dupla de intérpretes, fazem a estreia na Sapucaí. Os dois foram selecionados por meio do reality show "A Voz do Carnaval", exibido pelo Multishow.

Enredo

A Beija-Flor vai à Avenida para lutar pelo bicampeonato com o enredo "Bembé", mostrando a história do Bembé do Mercado, celebração que acontece todos os anos, no dia 13 de maio, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.

A festa começou em 1889, um ano após a Abolição da Escravatura, para marcar a ocupação do espaço público pela parte da população que estava segregada e comemorar a liberdade. O cortejo leva oferendas para Oxum, senhora das águas doces e da fertilidade, e para Iemanjá, rainha do mar.