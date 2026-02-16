Cão Orelha ganha homenagem em desfile da MocidadeThalita Queiroz / Agência O Dia
Segundo os diretores de carros alegóricos da escola, a referência é uma das formas de homenagear Rita Lee, que era apaixonada por animais. Na alegoria, pelo menos oito esculturas de animais, com óculos escuros, usam coleiras com o nome de Orelha, cachorro que morreu em Santa Catarina.
Veja detalhes do carro abaixo:
A paixão de Rita Lee pelos animais também é representada de outra forma. A defensora dos animais Luísa Mell desfila em um carro ao lado de outros amigos e admiradores da cantora, como a atriz Lilian Cabral e o viúvo, Roberto de Carvalho. Vegana, Rita transformou seu sítio em um santuário e se posicionou publicamente contra rodeios, testes em animais e diferentes formas de exploração animal.