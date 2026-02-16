Incomodada com o empurra-empurra protagonizado por policiais militares contra foliões durante o Bloco Coruja, no Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo decidiu "fugir" da escolta, nesta segunda-feira (16), logo após descer do trio elétrico. O momento foi compartilhado nas redes sociais.
A cantora seguia em direção a um camarote no circuito Dodô (Barra-Ondina) quando se incomodou com os empurrões provocados pelos policiais e decidiu continuar o trajeto sozinha. Ela caminhou por um trecho pelo acesso lateral antes de ser puxada pelos policiais de volta para a escolta.
"Ela faz a segurança dela", escreveu um fã de Ivete.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.