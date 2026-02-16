Bloco da Pabllo Vittar se apresenta nesta segunda-feira, 16, no carnaval de São PauloReprodução / Redes sociais
Pabllo leva k-pop ao Ibirapuera e põe sul-coreanas no clima de carnaval em SP
Nmixx participa de megabloco na Zona Sul paulistana e celebra a festa brasileira ao lado da cantora
Imperatriz alega prejuízo na evolução devido a atraso na dispersão da Acadêmicos de Niterói
Escola destacou que avalia providências cabíveis para buscar seus direitos no processo de apuração
Gardênia Cavalcanti emociona ao ter trajetória contada na Intendente Magalhães
Apresentadora foi homenageada pela Tradição na madrugada desta segunda-feira (16), com o enredo ‘A Menina do Sertão que Virou Estrela de TV’
Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho anima pais e criançada no Catete
Desde cedo, Largo do Machado ficou tomado por cores, personagens e animação
Carla Perez comanda bloco infantil pela última vez e vai às lágrimas
Cantora se apresentou no circuito Osmar, em Salvador, na Bahia, neste domingo (15)
Janja diz que desistiu de desfilar para evitar perseguição a Lula e escola de samba
Primeira-dama era esperada no último carro da Acadêmicos de Niterói
