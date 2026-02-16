Carla Perez comanda bloco infantil pela última vez e vai às lágrimas - Reprodução de vídeo / X

Publicado 16/02/2026 12:51

Rio - Carla Perez se apresentou pela última vez com o bloco infantil Algodão Doce no circuito Osmar, em Salvador, na Bahia, neste domingo (15). A cantora foi às lágrimas ao se despedir do trio elétrico que comandava há mais de duas décadas.

A apresentação contou com homenagens à Xuxa Meneghel. A ex-dançarina do É o Tchan! vestiu look inspirado no figurino icônico da eterna 'rainha dos baixinhos'. Além disso, cantou sucessos da loira, como "Ilarie". A apresentação contou com homenagens à Xuxa Meneghel. A ex-dançarina do É o Tchan! vestiu look inspirado no figurino icônico da eterna 'rainha dos baixinhos'. Além disso, cantou sucessos da loira, como "Ilarie".

Patati Patatá fizeram a alegria da criançada ao subirem no trio. O momento especial também contou com a presença do marido da artista, o cantor Xanddy, e dos filhos do casal, Camilly Victoria e Victor Alexandre. Carla, ainda, desceu do trio. Em cima das costas de um homem, cumprimentou os fãs e se emocionou, ao som de "Faz Um Milagre Em Mim", do cantor golpes Régis Danese.

A última apresentação dividiu opiniões. As críticas foram relacionadas principalmente pela cantora ter sido carregada por um homem negro. "Brasil, século XXI? 2026, Sinhá (Carla Perez) e seu serviçal em pleno Carnaval de Salvador", disparou um usuário do X, antigo Twitter. "Gente, que deplorável. Sobre os ombros de um negro, cantando música gospel, com roupas sensuais no carnaval", disparou um internauta. "A imagem representa simbolicamente a supremacia da cultura branca na sociedade brasileira", analisou outra pessoa. "Não é possível, gente", disse mais alguém.

Por outro lado, fãs vibraram com a apresentação e lamentaram a despedida. "Amo a existência do bloco infantil puxado por Carla Perez com participação especial de Xanddy e também dos verdadeiros Patati Patatá num trio elétrico", comentou uma admiradora. "Uma pena que vai acabar! Estou triste de verdade", escreveu uma usuária das redes sociais. "Pulei mais que as crianças", brincou uma internauta. "Foi tão lindo e nostálgico", elogiou uma foliã. "Infelizmente é o último ano de Carla", expressou outra fã.