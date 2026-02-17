Iza foi clicada aos beijos com João Vitor Silva na SapucaíMANUELA SCARPA Manuela Scarpa / Brazil News

Rio - Iza, de 35 anos, assumiu o romance com João Vitor Silva, de 29, na madrugada desta terça-feira (17). A cantora surgiu aos beijos com o ator em um camarote durante os desfiles das escolas do Grupo Especial do Rio na Marquês de Sapucaí. Os dois ainda posaram sorridentes para fotos.
Os rumores do envolvimento dos artistas tiveram início após serem vistos de mãos dadas no Réveillon em Copacabana, na Zona Sul. A cantora fez uma participação no show de João Gomes para celebrar a virada.
Vale lembrar que Iza desfilou como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, no domingo (15). A agremiação de Ramos apresentou o enredo Camaleônico', em homenagem a Ney Matogrosso.