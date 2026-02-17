Lorena Raíssa, de 19 anos, é a rainha de bateria da Beija-Flor - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Rio - Apesar de já ser veterana no mundo do Carnaval, a rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, Lorena Raíssa, de apenas 19 anos, passou por uma preparação diferente neste ano para o desfile.



Vivendo a maternidade após o nascimento do pequeno Gael, Lorena adotou uma rotina adaptada, com treinos regrados e um cronograma flexível para atender às necessidades do bebê.



"Tudo muda, a rotina, a alimentação, é diferente. Mas a gente tenta seguir, ao máximo possível, uma organização para poder estar bem na avenida”, conta.



Cria da comunidade de Nilópolis, Lorena foi direta ao ser questionada por jornalistas, na concentração da Sapucaí, sobre a nova geração de rainhas de bateria.

“Cresci vendo rainhas que nasceram na comunidade. Parabenizo todas elas que ocupam esse cargo, mas, na minha visão, a rainha tem que ser da comunidade”, afirmou.

Enredo

A Beija-Flor vai à Avenida para lutar pelo bicampeonato com o enredo "Bembé", mostrando a história do Bembé do Mercado, celebração que acontece todos os anos, no dia 13 de maio, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.

A festa começou em 1889, um ano após a Abolição da Escravatura, para marcar a ocupação do espaço público pela parte da população que estava segregada e comemorar a liberdade. O cortejo leva oferendas para Oxum, senhora das águas doces e da fertilidade, e para Iemanjá, rainha do mar.