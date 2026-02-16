Publicidade
Mocidade traz homenagem à Rita Lee para Sapucaí em desfile criativo
Renato Lage assinou enredo sobre vida pública da cantora, que morreu em 2023
Rio - Primeira escola a passar pela Marquês de Sapucaí na noite desta segunda-feira (16), a Mocidade Independente de Padre Miguel trouxe uma homenagem à Rita Lee, ícone da música brasileira, que morreu em 2023, aos 75 anos. O desfile se destacou pela leveza das fantasias, pela fácil compreensão do enredo e também pelo belo colorido alegórico assinado pelo carnavalesco Renato Lage.
