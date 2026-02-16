Matéria Salva!

Mocidade traz homenagem à Rita Lee para Sapucaí em desfile criativo

Renato Lage assinou enredo sobre vida pública da cantora, que morreu em 2023

Mocidade abriu segundo dia de desfiles do Especial
Roberto de Carvalho desfila com a Mocidade Independente de Padre Miguel
Renato Lage é carnavalesco da Mocidade Independente de Padre Miguel
Rio - Primeira escola a passar pela Marquês de Sapucaí na noite desta segunda-feira (16), a Mocidade Independente de Padre Miguel trouxe uma homenagem à Rita Lee, ícone da música brasileira, que morreu em 2023, aos 75 anos. O desfile se destacou pela leveza das fantasias, pela fácil compreensão do enredo e também pelo belo colorido alegórico assinado pelo carnavalesco Renato Lage.
