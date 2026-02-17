Ator Samuel de Assis participa do desfile da Beija-Flor - Fred Vidal / Agência O Dia

Ator Samuel de Assis participa do desfile da Beija-FlorFred Vidal / Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 00:00

Rio - A Beija-Flor chega à Marques de Sapucaí, na madrugada desta terça-feira (17), para defender o título do ano passado com o enredo "Bembé", contando sobre a celebração que acontece em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, todos os anos desde 1889.

Na entrada da avenida, o ator Samuel de Assis preparava sua fantasia para desfilar, mas manteve em segredo sobre como será a sua participação na apresentação. O artista adiantou ao DIA que o seu personagem vai representar a sua religiosidade.

"Estou feliz, porque vou interpretar a minha fé, minha crença. Como todo o Bembé, na verdade, que fala sobre a minha fé. O personagem representa tudo isso. Estou muito feliz por poder viver isso”, celebrou Samuel, que está interpretando João Rubens na novela “Três Graças”, da TV Globo.

O Bembé começou um ano após a Abolição da Escravatura e, além de comemorar a liberdade, passou a marcar a ocupação do espaço público pela população que estava segredada. Samuel já esteve na festa alguma vezes e destacou que a escola fará uma bonita representação da celebração.

“Já estive no Bembé do Mercado em alguns anos. Tenho grandíssimos amigos, íntimos, de muitos anos de vida, que são santamarense. A escola está pronta para retratar o Bembé belíssimamente, vai entrar linda na avenida”, contou o ator.

Enredo

A Beija-Flor vai à Avenida para lutar pelo bicampeonato com o enredo "Bembé", mostrando a história do Bembé do Mercado, celebração que acontece todos os anos, no dia 13 de maio, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.

A festa começou em 1889, um ano após a Abolição da Escravatura, para marcar a ocupação do espaço público pela parte da população que estava segregada e comemorar a liberdade. O cortejo leva oferendas para Oxum, senhora das águas doces e da fertilidade, e para Iemanjá, rainha do mar.