Ator Samuel de Assis participa do desfile da Beija-FlorFred Vidal / Agência O Dia
‘Interpretar minha crença’: Ator Samuel de Assis participa de desfile da Beija-Flor
Azul e Branca de Nilópolis contará sobre o Bembé, celebração que acontece em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, desde 1889
Mocidade traz homenagem à Rita Lee para Sapucaí em desfile criativo
Renato Lage assinou enredo sobre vida pública da cantora, que morreu em 2023
Baluarte, Neguinho da Beija-Flor revela emoção no desfile: 'Vamos ver como vai ser a minha reação'
'Vamos ver qual vai ser minha reação', diz ele, que foi intérprete da escola durante 50 anos
Juliana Paes mostra look para retorno como rainha de bateria da Viradouro
Escola de samba vai homenagear Mestre Ciça na Sapucaí
Presidente da Beija-Flor, Almir Reis quer escola focada: 'Não adianta entrar com sapato alto'
Agremiação de Nilópolis busca o bicampeonato do Grupo Especial
Mocidade abre segundo dia de desfiles com homenagem criativa e colorida à Rita Lee
Escola de Padre Miguel foi a primeira escola de samba a desfilar nesta segunda (16)
